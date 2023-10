Cómo lograr un divorcio civilizado: 5 consejos imperdibles

El amor los une en matrimonio, pero son muchas las causas porque las que una pareja le pone fin al “contrato para siempre” que suscribieron cuando ambos comían perdices. Casarse es fácil, pero divorciarse puede resultar el mismo infierno cuando hay muchos temas susceptibles de por medio, en especial, si hay hijos.

El año pasado se produjo la cifra más alta de divorcios en 10 años en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues mientras 507.052 parejas se dijeron: Sí acepto”, otras 166.766 acudieron a instancias administrativas y judiciales para ponerle fin a todo. Las mujeres se divorciaron en promedio a los 40.6 años, mientras que los hombres a los 43.

En realidad, un divorcio nunca es “bueno”, porque pues es la ruptura irreconciliable de algo que debía ser para toda la vida, pero si esa es la única salida para que, finalmente sean felices, libre o tener paz, pues, entonces bienvenido.

Es por esto que, más allá de que sea inminente el fin, lo deseable es que sea lo más civilizado, armonioso y tranquilo posible, por el bien de todos los involucrados, como lo han hecho algunas estrellas como Ricky Martin y su expareja Jwan Yosef, o Hugh Jackman y su exesposa Deborah Lee.

¿Cómo lograr un divorcio armonioso?

Por supuesto, que las razones que lleven a la separación influirán mucho en cómo se realice este proceso, que es fuerte para todos. Sin embargo, algunos abogados han aportado ciertos tips para tratar de este episodio sea lo más amistoso posible.

1.- Pensar bien antes de dar el paso final

Es importante estar 100% del paso que se quiere dar porque una vez que se empiece, las cosas pueden resultar muy hiriente para las partes. Es por esto que algunos expertos recomiendan intentar ir a terapias de pareja para sanar las heridas y evitar la ruptura matrimonial. Si se agotaron todas las acciones para salvarlo, pues entonces se debe proceder a finiquitarlo.

2.- No centrarse en buscar culpables

Ya se llegó al final de una historia de amor y buscar quién es culpable está demás, porque eso no cambiará el resultado, ya que de igual forma los abogados, por lo general, no se centrarán en eso para hacer efectivo el proceso legal. La psicóloga Ana Rufo, contó al portal Consumer, que “remover continuamente el pasado y buscar culpables del divorcio no conduce a nada, no da una solución constructiva al problema”.

3.- Elije un abogado especialista en este tema

El legista Felipe Mateo escribió en su artículo “Diez consejos para evitar un mal divorcio”, que es trascendental que te busques un abogado especialista en la materia: “Esta decisión es vital, porque los errores que se cometen al principio de un divorcio, en muchas ocasiones, son irreparables. No se ponga en manos de un amigo o de uno de esos abogados que ‘lleva de todo”.

4.- Ceder para ganar paz

A veces hay que renunciar a algunas cosas que, aunque sabes que no es justo, te traerá mucho más tranquilidad que haciendo frente y peleando por eso, que al final te desgastará y, posiblemente, termines perdiendo al final.

5.- Un mal acuerdo es mejor que un gran pleito legal

Cada uno tiene sus propios intereses y aportó de una u otra forma al hogar que conformaron, pero más allá de pelear por todo, lo ideal es que traten de llegar a un acuerdo mutuo, en especial si hay hijos de por medio. Hay que pensar en ellos. Por entablar un gran pleito legal solo traerá más sufrimiento, desgaste de un proceso bastante doloroso para muchos, que puede terminar en ciertos arrepentimientos.