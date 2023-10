Este es el mejor regalo que puedes darle a tus hijos: te ayudará crear un lazo inquebrantable

Nuestras vidas están llenas de días ocupados. Siempre tenemos trabajo que atender, pendientes por cumplir y la presión constante que nos hace pensar que no estamos haciendo lo suficiente. Especialmente cuando eres mamá, todo lo anterior se junta para convertirse en un agotamiento que puede llevar a que olvides lo más importante: pasar tiempo con tus hijos.

Esto no solamente significa que llegues a casa con regalos costosos o que tengas que llevarlos siempre a sus lugares favoritos para que ellos jueguen mientras tú descansas y los ves a la distancia. Es más bien el hacer espacio para brindarles tu atención, hablar con ellos y escucharlos, lo cual es el mejor regalo que puedes darles.

Maternidad El tiempo que cedes para escuchar a tus hijos es vital

Sí, suena bastante agotador después de tanto ajetreo pero hacer este espacio es una ganar-ganar: los hará sentir validados, los conocerás mejor, conectarán y de paso, será un respiro para ti.

Si bien como mamá una siempre ha hecho malabares para atender todo eso y además a los hijos, las exigencias y retos son cada vez mayores. Aún cuando cada vez hay una mayor conciencia de lo importante que es tomar un tiempo para estar con tus pequeños, todo ese ajetreo hace que a veces sea complicado.

El mejor regalo que puedes dar a tus hijos para conectar con ellos

Los niños no necesitan montañas de juguetes para saber que los amamos. De hecho, recompensar a los niños con más cosas puede perjudicarles a medida que crecen ya que tienden a volverse materialistas y caprichosos.

Maternidad Es importante que aprendas a conectar con tus hijos desde pequeños (Freepik)

Sí, puedes llenarlos de regalos materiales pero siempre balanceando con otras cosas que son gratis y atesorarán de por vida.

Ellos necesitan tiempo contigo para jugar, leer un cuento y hablar de su día, sus sueños y miedos. Nunca subestimes una conversación con ellos.

Los expertos del Emerge Counseling Ministries aseguran que sólo cinco minutos de expresar interés en tu hijo harán más para construir tu relación con él que cinco meses de intentar que se interese en ti. Es importante que inculques esto desde que son pequeños. ¡Te sorprenderá todo lo que tienen que decir y preguntar de vuelta!

Maternidad Es importante que aprendas a conectar con tus hijos desde pequeños (Freepik)

Sobretodo, en una era digital que cada vez nos obliga a estar conectados 24/7, se vuelve más difícil pasar tiempo de calidad juntos. Tu presencia es todo para ellos pero esto no es estar ahí mientras ves el teléfono y ellos la televisión.

Estar presente significa simplemente estar con tus hijos, mirarlos a los ojos, sujetar su mano mientras hablan, hacerles preguntas y prestar atención a lo que dicen para que después respondas algo con base a ello y sepan que realmente estás escuchando y validado.

Maternidad Así puedes hacer que tus hijos siempre confíen en ti (Freepik)

Escuchar lo que tengan que decir tus hijos fortalecerá su vinculo y la confianza entre ustedes porque creas un refugio seguro para que se expresen y encuentren su propia voz, lo cual será muy importante más adelante en su vida.

Los niños que no son escuchados son en su mayoría tienen la impresión de que no son dignos de tu tiempo y que sus pensamientos y emociones no tienen importancia para ti.

¿Te agobian tus pendientes y no sabes cómo hacer tiempo? Pon tus actividades planificadas en el calendario. Es mucho más probable que lo hagas si lo escribes en un calendario y también te dará tiempo para organizarte con los suministros si estás planeando una actividad con tus hijos. ¡No pienses demasiado en las cosas!