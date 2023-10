¿Tu pareja no ayuda con los hijos? Esto debes hacer para repartir tareas y mejorar la relación

La mayoría de las parejas han experimentado problemas respecto a la repartición de tareas en casa cuando uno de ellos trabaja todo el tiempo y el otro se queda la mayor parte del día. Sin embargo, cuando hay hijos de por medio, es una obligación cuidar de ellos más allá de sólo dar el dinero para mantenerlos.

Es fácil dejar que esta situación se salga de control y empezar a resentir a tu pareja por no ayudar con los hijos que tuvieron juntos. Incluso podría desatar peleas cuando pidas que te ayude en la casa o peor aún que no se muestre interesado en pasar tiempo con ellos. Si bien es fácil juzgar, especialmente cuando más padres están asumiendo un papel activo, esta situación es más profunda que cambiar pañales después de todo, la sociedad suele castigar más a las mamás por no ejercer su maternidad “correctamente” que a los padres que son ausentes.

Pareja Repartir tareas y obligaciones es la clave de una relación exitosa (Freepik)

Es posible que tu pareja haya crecido con roles de género estereotipados y que por ello asuma que su obligación es llevar dinero a la casa y la tuya, hacerte cargo de ésta con todo e hijos. Las cosas han cambiado con los años pero a veces esta situación también puede darse porque las exigencias son cada vez mayores, cada vez tenemos menos tiempo, más presiones y preocupaciones que llevan a que muchos tengan que estar fuera de casa más tiempo, más cansados y menos enfocados en la relación y la vida familiar.

Cualsea que sea la situación en la que estés, es un hecho que al final del día deben repartir tareas y eso incluye la atención hacia los hijos.

Lo primero por supuesto es dejar las cosas muy claras (por más obvias que sean): Él es medio responsable de su existencia, no quedaste embarazada sola. Incluso si tú eres la principal cuidadora de tus hijos porque te quedas en casa todo el día con ellos, eso no significa que él no tenga responsabilidades paternales.

Ahora bien, muchas veces una misma cae sola en esta trampa, sumado a que la sociedad también ha sido muy buena para presionarnos con asumir toda la responsabilidad. ¿Qué hacer entonces?

Consejos para repartir tareas en casa cuando tu pareja no ayuda con los hijos

Los padres deben apoyarse mutuamente. Establezcan como regla respaldarse y trabajar como un equipo unificado. Esto no sólo es por el bienestar de sus hijos sino por el suyo propio. Recuerda que todo es una cadena, si ustedes están bien, sus hijos estarán bien.

Dale tiempo a tu pareja a solas con el bebé. Una de las razones de la resistencia de su marido a cuidar al bebé, aunque sea por 30 minutos, es que no ha tenido mucha práctica para hacerlo. En lugar de enfrentar la decepción y la frustración de no poder tranquilizarlo para que duerma, preferiría entregártelo a ti para que te ocupes del problema.

El problema, sin embargo, es que no tiene la oportunidad de practicar esas habilidades y establecer vínculos con el bebé. Cuanto más se queja el bebé, menos quiere participar en su cuidado. Pero esta falta de práctica es exactamente lo que hace que el bebé se queje y llore con él en primer lugar. ¿La solución? Dales tiempo a solas.

Sean claros sobre la división del trabajo. Punto obvio pero necesario de recalcar. Establezcan las reglas cuando ambos estén tranquilos y no cuando estén a punto de perder el control entre quejas y reclamos. Escriban tareas particulares y quién hará qué. Por ejemplo, serás tú quien amamante al bebé sí o sí por lo que la tarea de tu marido será cambiarle los pañales por la noche. Si tú eres quien hace la comida, él deberá lavar los platos.

Si tu hijo aún es muy pequeño, alternen las noches para que ambos puedan descansar lo necesario. Piensen que ésta será la parte más pesada y será un sacrificio de unos cuantos años.

Establezcan tiempos para conversar. Dediquen un tiempo regular para hablar sobre sus hijos y la crianza de estos. Esto les brinda la oportunidad de planificar enfoques e ideas para afrontar desafíos futuros. Concéntrense en compartir las cosas buenas de criar a sus hijos juntos, así como cualquier problema.