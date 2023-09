¿Crees que tu ex no te supera? Estas son 3 señales de que finge haberte olvidado

Las rupturas siempre son difíciles aun cuando se dan en buenos términos. El proceso de duelo que sucede al final de una relación está lleno de emociones complejas y cada persona lo lleva diferente.

No obstante, algunas exparejas siguen conviviendo tras el final de su romance porque comparten su círculo social, quieren mantener la amistad o se desenvuelven en el mismo ambiente profesional.

Por eso, si tu examor parece tener comportamientos extraños a tu alrededor es inevitable que no te des cuenta y eventualmente te preguntes si es una señal de que todavía no supera la separación.

3 señales de que tu expareja pretende que te olvidó

Aunque tras una ruptura no tenemos por qué estar pendiente de nuestro ex y tampoco está bien asumir nada en base al instinto, hay señales comunes que podrían mostrar que no te ha superado.

Por eso, a continuación, te contamos cuáles son tres actitudes que delatan que un antiguo amor todavía te sigue querido, de acuerdo a expertos en relaciones consultados por Cosmopolitan.

Trata demasiado ser tu amigo

Si terminaron la relación amorosa hace tiempo, pero tu expareja sigue insistiendo en que continúen siendo amigos es una señal de que no te supera y busca quedarse cerca de ti de otra manera.

“Mantener una amistad a veces puede parecer un buen lugar para alguien que simplemente no quiere dejarte ir”, explicó a la terapeuta matrimonial y familiar Emily Simonian a la revista.

Por otro lado, la terapeuta sexual Caitlin Cantor acotó: “Si estás roto y realmente terminó, simplemente no dejas la puerta abierta, porque hace que (seguir adelante) sea más difícil”, dice.

Exige que le devuelvas hasta lo más mínimo

Al terminar un romance, es completamente normal que tu expareja te pida devuelta algunos artículos personales que te prestó y significan algo para él, tal como una camiseta o sudadera.

Sin embargo, si de repente te está pidiendo de regreso cosas que no necesita, tales como fotos viejas de ambos, es posible que solo esté inventando una excusa para volverte a ver y quizás hablar.

De acuerdo a Cantor, si un examor realmente no tiene ningún interés en verte, jamás te contactará para rescatar objetos que ya no tienen ninguna importancia para él.

Habla constantemente de ti

Si te enteras de que tu expareja te menciona en pláticas que no te involucran o se la pasa hablando de ti con tus amigos mutuos, es evidente que está teniendo problemas para superarte.

Ahora, si aparte también sigue escribiendo de ti en sus redes sociales, es una señal es mucho más alarmante de que está rayando en la obsesión y quizás haya que hablar sobre límites, aconsejó la terapeuta Shadeen Francis.