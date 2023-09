¿Soñaste con estar desnuda? Descubre qué significa y por qué debes prestarle atención

La desnudez, por lo general, es un tema tabú en la sociedad y la ropa es considerada una extensión de la persona, que puede cambiar según su estado de ánimo, mostrar lo que se desea, provocar u ocultar, y es por esto que soñar estar desnudas o ver en los sueños a personas cercanas o desconocidas como Dios las trajo al mundo, suele incomodar a más de una.

Si eres de una ellas, te diremos qué significado tiene que verse “en cueros” y por qué debes prestarle atención. Esto es más común y recurrente de lo que piensas, pero es importante que sepas que está muy lejos de tener una connotación sexual, pues solo es el grito del inconsciente sobre cómo te sientes ante ciertas circunstancias y personas determinadas. Es importante acotar que la desnudez está estrechamente ligada con la transparencia y naturalidad.

De acuerdo con el Centro Psicológico de Madrid, España, (Cepsim) “Los sueños expresan aquello que nuestra mente consciente no puede aceptar y lo hace en forma de representaciones simbólicas (...) El sueño es la herramienta que utiliza nuestro cuerpo para traer a la memoria consciente lo que se encuentra soterrado y censurado en el inconsciente”, esto partiendo de la publicación “La interpretación de los sueños”, de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis.

Estos son algunos de los significados

Estar desnuda en público y sentir vergüenza

Este sueño suele reflejar la desnudez mental, de las emociones, por lo que es posible que estés viviendo una situación en la que te estás exponiendo, los demás están viendo algo de ti que te incomoda, porque te da miedo, te hace sentir insegura, con falta de confianza. Es posible que tengas baja autoestima o que no deseas que descubran algo de ti.

Puede ser que hayas contado una mentira a alguien que amas o tienes algún secreto, por lo que temes que seas descubierta, que sepan realmente quién eres o lo que has hecho.

Estar desnuda frente a todos, pero a gusto

Guarda relación con la forma en cómo te sientes actualmente: libre, sin opresión, relajada. Es posible que te hayas quitado un peso emocional y tu mente te lo manifiesta a través de este tipo de sueño. Pero, no todo es positivo, ya que también puede significar que quieres sentirte en libertad nuevamente. Puede ser que estés afrontando una relación amorosa tóxica o un conflicto laboral o familiar del que te quieras zafar.

Ver a otra persona desnuda

Si en tu caso que es que viste a alguien conocido desnudo, tu sueño viene a revelarte que has conectado muy bien con esa persona, que te sientes a gusto y para nada vulnerable. Mientras que si te causa aversión, es porque no has logrado entenderla, no te transmite buena vibra.