La verdadera razón por la que te enamoras de hombres emocionalmente no disponibles

Enamorarte de la persona incorrecta es muy fácil y tan difícil darte cuenta que ahí no es. El ritmo tan acelerado bajo el que vivimos y la presión social que nos dice que tenemos que tener pareja, hace que terminemos conformándonos con menos de lo que merecemos.

A veces incluso saltamos de relación fallida en relación relación fallida sin saber qué es lo que no nos permite construir un futuro estable con alguien. La respuesta muchas veces está en que nos enamoramos de personas que no están emocionalmente disponibles.

Estar emocionalmente no disponible se refiere a tener problemas para construir relaciones sólidas, aprender a ser vulnerable emocionalmente, participar e interactuar en un nivel más profundo e íntimo.

Pareja Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Esto podría manifestarse como alguien que es extremadamente distante, que evita conversaciones incómodas sobre los sentimientos o la relación, o que termina una relación a la primera señal de conexión emocional. Esto representa un problema ya que la base de cualquier relación es la buena comunicación, lo cual incluye tener inteligencia emocional para encontrar soluciones.

El que una persona no esté emocionalmente disponible no siempre indica que no quiere tener una relación o que sea incapaz de amar pero es importante entender que si lo que buscas es estabilidad, no la encontrarás ahí.

Signos que indican que una persona no está emocionalmente disponible

Pareja Cuidado con los hombres que emocionalmente no disponibles (Freepik)

De acuerdo a especialistas de The Mental Health Coalition, una persona emocionalmente no disponible puede presentarse como estoica, reservada, distante o incluso fría, pero lo que realmente significa es que carece de conciencia emocional. Una persona con estos rasgos puede adoptar diversas formas según la situación y de relación en relación.

Éstas son algunas señales que indican que estás en una relación con una persona que no está disponible emocionalmente.

1. Sientes una distancia entre tu pareja y tú. En toda relación es necesario expresar emociones, tanto buenas como malas, para profundizar la conexión. Si no pueden hacerlo, las cosas pueden quedarse en la superficie, haciéndote sentir como si apenas conocieras a tu pareja y viceversa.

Cushioning Foto: Freepik (Foto: Freepik)

2. Te sientes sola. Si una pareja no puede expresar sus sentimientos o comprender los tuyos, es posible que te sientas como si fuese una relación unilateral en la que tú cargas con todo el peso.

3. No te apoya. En una persona emocionalmente inaccesible, puedes sentirte invisible y sin apoyo.

Entre las consecuencias de estar con una persona así están la falta de compromiso y que con frecuencia se ponga a la defensiva, lo cual lleva a enfrentamientos constantes.

¿Qué hace que te enamores de una persona que no está emocionalmente disponible?

Es tan fácil decir “no caigas con estas personas” pero tan difícil ponerlo en marcha porque muchas veces pueden ser tan encantadoras que te hacen pensar que sí hay un futuro ahí. Sin embargo, si bien hay muchas señales que revelan que alguien no está disponible emocionalmente, también es importante entende qué hace que te enamores de este.

Pareja Presta atención a la forma en la que tu pareja te toma de la mano (Freepik)

1. Crees que puedes arreglarlo y convertirlo en la pareja ideal. Todos tenemos cierto deseo instintivo de reparar a alguien que parece roto pero la pregunta es ¿realmente se puede cambiar a alguien? Nadie puede mejorar a alguien de la noche a la mañana y menos si el otro no desea cambiar. Se puede ser un apoyo en esto pero esa persona debe querer trabajar duro en sí misma.

2. Malinterpretas su interés en ti como un deseo de una conexión romántica. El que una persona muestre interés en ti no siempre significa que se vea a futuro contigo. Puedes saber cuando un hombre se siente atraído por ti pero es bastante difícil saber si su intención es realmente genuina. Sentirse atraído por ti no implica querer una relación contigo. Muchas veces nos obsesionamos con la idea de tener a ese alguien que forzamos la relación y nos conformamos con lo poco que están dispuestos a dar.

3. Es posible que una parte de ti no esté disponible emocionalmente

La razón principal por la que atraemos o nos sentimos atraídos por relaciones emocionalmente inaccesibles es que una parte de nosotros mismos tampoco responde emocionalmente. Es posible que desees una relación pero quizá puedes tener miedo de que te lastimen, de perder el sentido de ti misma en la relación o incluso de apegarte.