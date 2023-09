Cynthia Molano, la activista que lucha en pro de la inclusión y el respeto a la gente de talla pequeña

Catalogada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México en 2023, Cynthia del Carmen Molano Serna, originaria de Saltillo, Coahuila, es una mujer de talla pequeña que ha sufrido discriminación por su tamaño, pero que hoy, utiliza su poder para encabezar una lucha por las personas que padecen este tipo de discapacidad. Activista y defensora de los derechos humanos.

La acondroplasia es uno de los 400 tipos de displasias que existen en el mundo, la cual es la razón más común del enanismo, del enanismo de Cynthia. La acondroplasia es una displasia ósea ocasionada por una alteración genética y la causa del 90 % de baja estatura desproporcionada, también conocida como enanismo. La mayoría de las personas con acondroplasia vienen de personas de talla promedio. La forma correcta de llamar al individuo con dicha condición es persona de talla pequeña o talla baja, no enano, y de igual forma, una persona que no sufre esta condición es una persona de talla promedio, no una persona normal, porque todos somos normales.

Cynthia sufrió un accidente a los 13 años que la llevó al quirófano, donde un error médico provocó que estuviera en coma 10 días y terminara paralítica. Aunque pudo volver a caminar quedó con algunas secuelas en su cuello y extremidades.

“Yo empecé a ayudar a las personas de mi condición cuando yo acepté mi condición. Al principio estaba enojada porque fui pequeña, y después pensaba ¿‘para qué fui pequeña?’”, así, su condición la llevó a comenzar una lucha por visibilizar a la gente de talla pequeña en México, por medio de diversas iniciativas y proyectos.

Fundadora de la Federación Mexicana de Personas de Talla Pequeña. En 2015 comenzó la lucha de Cynthia porque se reconociera a la gente pequeña. En 2016 fundó Gente Pequeña en Coahuila A.C. y presentó la Ley del Escalón Universal, iniciativa que fue puesta en marcha en 2016 en Coahuila (estado natal de la activista), que establece que espacios públicos y privados cuenten con la infraestructura adecuada para personas de talla pequeña. Tiempo después, esta iniciativa comenzó a replicarse en otros estados: “El segundo estado fue Nayarit, el tercero fue Guanajuato; después la aprobó Querétaro y Sonora”, contó Molano sobre esta ley que ha traspasado las fronteras de nuestro país, llegando a Bolivia y Argentina.

Y es que, desde la perspectiva de la activista: “No puede haber un diseño universal para todas las discapacidades”.

Y, además de lo legislativo, Cynthia ha buscado hacer ejercicios de inclusión que le ayuden a la sociedad en general a entender su mundo, fue así como implementó los pabellones permanentes para gente de talla pequeña en el Biblioparque Norte y en el Biblioparque Sur:” Quería que la gente de talla promedio viviera mi mundo, de cómo era subirse a un escalón de un camión, al banco, a un teléfono”. Estos dos pabellones son los únicos del tipo que existen en el mundo actualmente.

El mayor sueño que tuvo Cynthia desde joven fue convertirse en madre, sueño que cumplió en 2017 cuando dio a luz a su hijo Abraham, quien ahora tiene seis años y es una persona de talla promedio: “Los papeles se voltearon. Yo sé que soy pequeña, pero Abraham no tiene discapacidad”, explicó Molano, quien desde que es madre cambió sus sueños; ahora su objetivo es hacer que “mi hijo se sienta orgulloso de tener una mamá con discapacidad”.

A pesar de que, de acuerdo con el Inegi en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad, la sociedad en la que vivimos aún es muy discriminatoria con los grupos vulnerables. En el caso específico de Cynthia, la activista cuenta que en diversas ocasiones ha tenido que escuchar palabras como ‘mira la gorda’, ‘mira la enana’, ‘mira la chiquita’, ‘quien es esa’, ‘se te va a pegar’, ‘si te portas mal te va a llevar’: “Hay niños que me tienen miedo. Hay niños que lloran al verme”, explicó Molano de esta realidad que también vive su hijo: “Para Abraham es un ‘¿qué está pasando?’, ‘Pero si tú estás haciendo fila’, ‘pero si tú no te metes con nadie’”.

Y es que, en México, aún hace falta mucha conciencia sobre la inclusión, una cosa que Cynthia busca lograr con su lucha.

El llamado que hace Cynthia a la sociedad es “que le piensen, porque nunca saben cómo está viviendo la persona”. “Pónganse en los zapatos del otro. Si a ti te tocara, ¿te gustaría que se burlaran?”, apuntó Molano.

“Quiero que cuando mi hijo crezca no le digan que su mamá es pequeña, quiero que le digan que su mamá es una luchadora”, dice Cynthia Molano. Ella es la primera diputada de talla pequeña en el país, es diputada federal suplente y hoy trabaja en iniciativas para abrir más puertas y espacios de trabajo para las personas con discapacidad, forma parte de la iniciativa ‘Decididas’, que busca difundir los perfiles de mujeres inspiradoras en diferentes ámbitos de la sociedad.

“Para emplear gente pequeña, las empresas sólo tienen que acondicionar el espacio de trabajo para que quede a la misma altura que para una persona de talla normal, a veces las empresas abren oportunidades de trabajo, pero nos mandan a las áreas poco visibles de la operación, queremos podernos desempeñar profesionalmente como cualquier persona”.

Cynthia relata que, aún con una licenciatura en Ciencia Política y Administración, su esposo, también de talla baja, tuvo que tomar un empleo lavando autos por falta de mejores oportunidades y salario. Aunque logren terminar una carrera, sólo uno o dos de cada 10 personas con enanismo logra desempeñarse en un empleo acorde a su formación profesional. La organización Gran Gente Pequeña calcula que hay cerca de 13,000 personas de talla baja en el país.

En 2018 Cynthia Molano se convirtió en la primera diputada de talla baja en México, su labor está enfocada en combatir la discriminación contra las personas con discapacidad.

Cynthia Molano

El futuro debe ser justo

Como diputada, Cynthia Molano logró el reconocimiento a nivel estatal del Día de las Personas de talla Pequeña y Coahuila es la primera entidad en tener ventanillas bajas y un escalón universal en los edificios de gobierno y bancos. Las personas que presentan condición de enanismo están reconocidas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, son sujetos a obtener placas especiales , tener jornadas de trabajo reducidas y requieren apoyo para tareas sencillas, como ir al supermercado, por ejemplo. “Yo siempre digo que mis favoritas son las marcas de abajo en el supermercado, porque son las únicas que alcanzo”, bromea Cynthia Molano.

La realidad para las personas de talla baja es difícil incluso en procesos como la maternidad, pues Molano tuvo oportunidad de tener un parto en un hospital privado, sin embargo, explica, pocas personas en el sector público saben que uno de cada cuatro embarazos de mujeres de talla pequeña termina en la muerte del bebé, o que no pueden completar las 40 semanas de gestación ni tener partos naturales. “Las mujeres no siempre pueden costear esa atención durante el embarazo y sufren lesiones”, señala.

Ocho de cada 10 personas pequeñas desarrollarán una discapacidad motora que se traduzca en el uso de sillas de ruedas conforme pasen los años. Por ello es que Cynthia quiere avanzar lo más posible en el camino a una cultura más abierta y más respetuosa para todas las personas que tienen una discapacidad. El enanismo es la única discapacidad que causa risa y “no pedimos que nos quieran o acepten nuestra condición, la gente pequeña sólo pide respeto”, añade.

“No te pido que me quieras o que me aceptes, solamente que, al verme caminar, me respetes”.

Cynthia también tiene un programa de radio, participa en la plataforma ‘Somos decididas’. Se ha especializado también como conferencista y su labor social ha rendido frutos pues a lo largo de estos años ha logrado leyes que son referentes a nivel mundial.

Si bien, el camino para Cynthia ha estado lleno de obstáculos que la han llevado a considerar renunciar, pero las mismas injusticias le han servido para continuar por lo que ella cree correcto y así hacer un México y un mundo mejor para su hijo.