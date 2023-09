Descubre sus mentiras: así reacciona el cuerpo de un hombre mentiroso

La honestidad es un valor muy grande e importante en cualquier tipo de relación, ya sea entre padres, familia, amigos o pareja, ya que es un gran eslabón en la cadena que conforma la confianza. Si la sinceridad se llegara faltar, pues todo comenzaría a caerse como un castillo de naipes. Es por esto que andar con la verdad por delante es un tesoro invaluable.

Bien dice el dicho que “primero se agarra a un mentiroso que a un cojo”, y aunque hay incluso hasta equipos para detectar las mentiras, hay uno natural que es infalible y se trata del propio cuerpo, pues con cada comportamiento emite alguna respuesta que puede ser o no percibida por quien está recibiendo el mensaje.

El lenguaje corporal nunca falla, tu boca puede estar diciendo algo, pero el organismo reaccionar con la verdad absoluta. La famosa grafóloga Maryfer Centeno compartió este lunes 28 de agosto una explicación de por qué sucede esto y dio algunas técnicas para pillar a un mentiroso: “El lenguaje corporal tiene que ver con el respuesta fisiológica de lo que estamos sintiendo”.

Por su parte, el Mark Bouton, agente del FBI durante 30 años y autor del libro How to Spot Lies Like the FBI (“Cómo detectar mentiras como el FBI”), detalla que “hay una serie de expresiones faciales y reacciones asociadas que podrían indicar que alguien te está mintiendo. Algunas son causadas por el nerviosismo, otras por reacciones”.

Si sientes que tu pareja no está siendo honesto contigo, Centeno afirma que los mentirosos “después de decir la mentira y, al aumentar el nerviosismo, dentro de los rasgos fisiológicos de la mentira, aumenta el parpadeo. Es decir, yo te digo: ‘Claro, a mí me encanta tu manera de ser’ (el parpadeo continuo y exagerado) va después”.

Agregó: “Hay otro gesto también que es para detectar mentiras: Si yo te digo: ‘Qué bien te ves’, y ves que me tapo la boca, es porque me estoy autocensurando, realmente no pienso que te ves bien. (...) Si se agarra la oreja es posible que te esté mintiendo”.

Mientras tanto, Bouton detalló que “los ojos de las personas normalmente van de un lado a otro cuando se sienten incómodos. (...) cuando una persona cierra los ojos durante uno o dos segundos, puede indicar que te está mintiendo, ya que es un mecanismo de defensa. Normalmente, explica, una persona parpadeará a una velocidad de 100 a 400 milisegundos, o de 0,10 a 0,40 segundos”.

Otros expertos en la materia aseguraron el mentiroso tienden a dar mucha información cuando la respuesta a la pregunta debería ser corta y precisa. Y en cuanto a su mirada, suelen hacerlo hacia arriba y a la derecha, inconscientemente para acceder a su imaginación e inventa una respuesta.