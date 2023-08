Así es como las micro infidelidades pueden afectar tu relación: aprende a detectarlas

Micro infidelidad No pases por alto las señales de este tipo de infidelidad (Freepik)

Todos sabemos que una infidelidad apesta y duele en lo más profundo, después es una de las traiciones más grandes que la persona que amamos puede cometer. Sin embargo, hay un tipo de infidelidad que puede pasar completamente desapercibido y afectar igual pero en dosis pequeñas hasta que se vuelve algo insostenible. A muchos nos ha pasado e incluso hemos llegado a cometerlo.

Darle “me gusta” a una foto “sugerente”, tener una conversación “inofensiva” pero coqueta con otra persona o hacer un cumplido a un amigo con el que se despierta cierta tensión sexual, pueden parecer una exageración pero se acercan bastante a lo que es una micro infidelidad.

¿Qué son las micro infidelidades?

Los actos de micro infidelidad son pequeñas traiciones que pueden generar cierta molestia, desconfianza en el otro e inseguridad en uno mismo.

Es un término utilizado para describir comportamientos que tradicionalmente no se consideran verdadera infidelidad, pero que tienen algunas características de infidelidad, como la deshonestidad y el secretismo en una relación comprometida.

Aunque estos pueden parecer poco importantes o fáciles de ignorar, sí pueden doler y dañar la relación en pareja. Comprender completamente las micro infidelidades, cómo se ven y no restarles importancia puede permitirte detectarlas y ayudarte a afrontarlas si llegan a ocurrir en tu relación.

Micro infidelidad versus infidelidad

Si bien la infidelidad significa diferentes cosas para diferentes personas, los expertos en relaciones generalmente coinciden en que se refiere a cualquier comportamiento que se mantiene en secreto o que induce sentimientos de traición en una relación donde hay compromiso. Usualmente involucra una aventura física.

Por su parte, las micro infidelidades a menudo carecen de los componentes sexuales y físicos lo que hace que no sean tan fáciles de detectar. Algunos ejemplos de esto son:

Enviar mensajes o enviar mensajes de texto a alguien de manera coqueta

Dar “Me gusta” o publicar un comentario provocativo en la página de Instagram/Facebook de alguien.

Mentir sobre el estado de tu relación en línea o en persona

Mantener un perfil de citas para ver si te emparejan con alguien “mejor” que tu persona principal.

Dar tu número de teléfono a una persona que sabes que se siente atraída por ti.

Hacer todo lo posible para lucir atractivo y poder impresionar a la persona que te gusta en el trabajo.

Acechar cibernéticamente obsesivamente a alguien que te gusta o a un ex

Hablar sobre tu vida sexual, sextear o enviar fotos de desnudos a otra persona.

Comunicarte frecuentemente con alguien que coquetea contigo

Quitarte el anillo de boda/compromiso antes de salir con amigos

Coquetear con otras personas

Mantener una comunicación regular con un viejo amor.

Buscar consuelo y conexión con alguien más cuando hay tensión en tu relación.

A veces no nos damos cuenta de cómo nuestras acciones afectarán a nuestra pareja. Es por eso que es tan importante discutir los límites desde el principio de la relación y continuar reevaluando a medida que se avanza por las diferentes etapas de la vida.

Esto significan las microtrampas en tu relación

Las micro infidelidades pueden estar motivadas por factores como la baja autoestima, los límites laxos, la mala calidad de las relaciones y muchos otros. El que esto suceda, dice mucho sobre la relación que tienes y por qué es mejor salir de ahí.

Desde una disminución del compromiso, monotonía, falta de comunicación y falta de cariño. Si tu pareja no es receptiva a cómo se siente, no está dispuesta a reconstruir la confianza en la relación o simplemente no quiere hacer ningún compromiso, puede que sea el momento de reconsiderar a dónde está yendo la relación.