¿Por qué mi pareja no me presume en redes sociales? Estas son las razones

Las redes sociales se ha convertido en la nueva plataforma que usan millones de personas para compartir con el mundo cómo se sienten, qué piensan, qué tienen y qué desean. Por supuesto, que en esto entra el presumir el idilio. Muchos optan por tapizar sus feeds con imágenes románticas, pero hay otras que son el extremo, no desean que los demás se enteren que su corazón está ocupado y feliz.

Entonces, ¿es malo esto?, ¿es una señal de alerta para la relación? Hoy te contamos lo que debes saber y tener en cuenta si este es tu caso, si es tu rostro el que no aparece en el Instagram, Twitter o Tik Tok de tu novio o esposo.

En un estudio realizado en el 2013 y que fue publicado por la Asociación Nacional de Psicología en Estados Unidos, sobre el papel de Facebook en el desarrollo de relaciones románticas, los investigadores afirmaron que compartir imágenes con la pareja es una manera de establecer límites y territorialidad, una forma de decir que se está de manera exclusiva en una relación sentimental.

Y sostiene que esto ocurre cuando ya existe un nivel de estabilidad suficiente para ser “publicable” en las redes sociales. En tanto, otra investigación que se realizó al siguiente año, acotó que tener mostrar momentos juntos de pareja se traduce como una mayor conexión entre ellos y una manera de proteger la relación unión.

Pero, ¿Qué pasa cuando uno no quiere tener fotos en sus cuentas?

Muchas personas sienten que los están ocultando y es entonces cuando comienzan los problemas. Los expertos en el tema aconsejan que este tipo de asuntos tan importantes se conversen y se llegue a un consenso sobre qué tanta visibilidad desean que tenga la relación en internet.

No subir nada a la nube puede tener varios significados. Uno de ellos es que realmente alguna de las partes no se siente segura para oficializar el amor ante todos, pues puede ser que apenas se estén conociendo, que tiene algunas dudas al respecto.

Así como temor de lo que piensen los demás de que ahora está comprometido sentimentalmente con alguien, no quieren ser juzgados por terceros y le huyen a las críticas. Esto suele ocurrir cuando se ha salido poco antes de otra relación, ya sea porque terminó o que alguno falleció y no quieren que otros piensen que no amaba en realidad a su anterior pareja.

O sencillamente porque prefiere mantener en privado todo lo que para esa persona es importante, no desea que otros se inmiscuyan en sus asuntos, ya que se siente cómoda llevando una vida con un perfil muy bajo. Hay que acotar, que se debe estar consciente en cómo las personas usan previamente las redes sociales, si para comercio, marca, entretenimiento, trabajo u ocio.