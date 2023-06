Cómo saber que tu pareja es infiel: 3 cosas que hace en el sexo cuando tiene a otra y lo deja en evidencia

Si tienes sospechas de que tu pareja te es infiel, entonces debes estar atenta a su comportamiento en la intimidad, durante el sexo.

Y es que, aunque no lo creas, los hombres son muy obvios, y cambian su comportamiento por completo, y evidencian que te están engañando, solo es cuestión de estar atenta.

Así que te decimos cuáles son las cosas que los hombres hacen durante el sexo cuando son infieles y tienen a otra para que lo descubras y no dejes que te siga engañando.

Te recomendamos: Los hombres perfectos para relaciones sanas y estables son de estos signos: podrás llegar al altar con ellos

Lo que hacen los hombres en el sexo cuando tienen a otra

No te besa al terminar las relaciones sexuales

Cuando un hombre tiene a otra solo le interesa tener sexo contigo y ya, así que el lado romántico lo dejará atrás y no tendrá gestos lindos como antes, como besarte al terminar.

Si tu pareja ya no te besa, no te tiene palabras lindas hacia ti es porque tiene a otra y ya no hay amor hacia ti.

No te acaricia durante el acto sexual ni le importa si disfrutas

Si un hombre ya no te ama y te está engañando no te acariciará mientras tienen relaciones sexuales, ni mucho menos se preocupará por hacerte disfrutar como antes lo hacías.

Así que si ves que es muy serio y no se preocupa por ti no por el amor en el sexo, es porque te está engañando con otra.

Te recomendamos: ¿Amor verdadero o solo algo pasajero?, esto es lo que significa que un hombre te bese en el cuello

Al terminar inventa una excusa para irse

Si tu pareja se quiere ir apenas terminan las relaciones sexuales cuando antes no lo hacía, e inventa cualquier excusa para hacerlo es porque hay otra.

Cuando te inventa una excusa es porque va a estar con esa otra, y ya no le interesa nada más contigo que el sexo, así que es hora de decirle adiós y valorarte.