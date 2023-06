Estos son los nombres bíblicos más bonitos para niño y niña, según una inteligencia artificial

Los nombres bíblicos son una gran opción para quienes están por convertirse en padres. Esto se debe a que tienen un significado especial vinculado a la historia de Cristo, por lo cual es muy común que encontrarnos con personas que tengan un nombre de origen hebreo.

No importa si es para niña y niño, los nombres bíblicos se encuentran entre los más repetidos. Pero, alguna vez te has preguntado: ¿cuáles son los más bellos? Probablemente sí, aunque no tenías una respuesta concreta. Sin embargo, en esta oportunidad la inteligencia artificial resuelve esta inquietud.

El nombre bíblico más bello para niña

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador los nombres más comunes entre las mujeres son: María, Rosa, Ana, Mía y Danna. Algunas de estas elecciones dan cuenta de la religiosidad de los ecuatorianos.

Pero, ¿cuál es el nombre más bello para niña? La inteligencia artificial dice que es: Ana. Esta respuesta es producto del análisis de millones datos obtenidos de preguntas y respuestas de los usuarios, pues esta tecnología no es capaz de emitir una opinión propia.

Cuidados para tu bebé en fiestas de Fin de Año (Pexels)

El significado de Ana es “benéfica, compasiva o llena de gracia”. Esta bella descripción hace que muchas personas elijan llamar a sus hijas por este nombre o en su compuesto: Ana María. De hecho, por mucho tiempo María fue la mejor opción para millones de padres.

El nombre bíblico más bonito para niño

La herramienta de ChatGPT reveló que el nombre David es el más bello y popular entre las opciones bíblicas para varones. Esto se debe, principalmente al origen hebreo que recuerda al rey de Israel y autor de los Salmos. Además, su significado es “amado”.

Cuidados para el bebé (Pexels)

David es el nombre que ocupa el puesto número uno entre los ‘nombres bíblicos más bonitos del mundo’, seguido por Manuel. Esto según el ranking de ChatGPT.

