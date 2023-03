Congelación de óvulos: una opción para postergar la maternidad

Actualmente muchas mujeres hemos decidido postergar nuestra maternidad sea por razones académicas, laborales o simplemente porque ahora mismo no está en nuestros planes de vida.

Pero ¿podemos tener un embarazo sano cuando en un futuro decidamos ser madres?

El Dr. Pablo Valencia, Director del Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana, nos dice que sí y nos habla de una técnica para poder hacerlo.

Durante una entrevista hablamos sobre la congelación o vitrificación de óvulos, procedimiento que permite postergar la maternidad durante el tiempo que la mujer considere necesario, pues los óvulos se conservan en perfecto estado de manera indefinida para ser fecundados.

Ahora, una de las preguntas más frecuentes es sobre la edad máxima en la que se puede hacer este procedimiento. El médico menciona que en el Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana es de 49 a 50 años; en Estados Unidos 55 años y en la India se han logrado embarazos en mujeres de hasta 70 años. Además, a mayor edad hay una situación de riesgo muy alto de sufrir: preeclampsia, parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterino e incluso diabetes.

En cambio, para las mujeres que han tenido cáncer y desean ser madres es importante que congelen sus óvulos antes de someterse a quimioterapias, pues hay que recordar que tratamientos así afectan más a la fertilidad que la misma enfermedad. Sin embargo, pueden quedar embarazadas luego del tratamiento de quimioterapia ya que este no afecta al útero.

Hablemos de eficacia

Sabemos que nuestros cuerpos cambian a medida que avanza el tiempo y por ende nuestros óvulos también. El Dr. Pablo Valencia explica que las probabilidades de embarazo son más elevadas cuando los óvulos congelados han sido de mujeres más jóvenes, aproximadamente el 70%, mientras que con óvulos de mujeres mayores de 40 años habría una probabilidad de embarazo del 20%.

Uno de los factores a considerar es el estado de salud de las mujeres es por eso que el médico recomienda visitar al ginecólogo y realizarse exámenes una vez al año para verificar que se encuentren en buen estado.

Gráfico fecundación. Foto: Pexels

“Hoy en día la ciencia contribuye a que tomemos decisiones informadas para planificar nuestro futuro” — Johanna Ortiz

Johanna Ortiz nos contó cómo fue su experiencia cuando decidió optar por la vitrificación de óvulos. Luego de investigar a fondo y pensar en las ventajas de esta decisión, acudió a la Clínica CERH Valencia donde recibió la guía médica pertinente para iniciar con el proceso.

Inicialmente se realizó exámenes para verificar su reserva ovárica mediante un estudio hormonal y ecografías. Posterior a ello, y luego de confirmar que se encuentra en buen estado de salud, se colocó medicación para estimular el crecimiento de óvulos. Además, Johanna señaló que no tuvo reacciones adversas ni efectos secundarios.

Para el proceso de aspiración de óvulos le aplicaron anestesia, por lo que no hubo dolor. Luego del procedimiento se sintió más segura y comenta que todavía no sabe en qué momento de su vida utilizarlos, pues por el momento no está en sus planes ser madre, sin embargo esta alternativa le permite tener la certeza de que podrá tener un embarazo saludable cuando decida.

“Lo tomé también como un acto de empoderamiento femenino ya que nos permite a las mujeres tomar el control sobre nuestras vidas reproductivas”

Johanna considera que es muy importante hablar de estos temas para despojarnos de toda idea social que nos conmina a ser madres a determinada edad, pues nosotras tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y por lo tanto saber cuándo queremos ser madres. Este procedimiento es una respuesta, dice Johanna y propone pensarlo como una posibilidad para construir una sociedad más equitativa.

“El primer bebé probeta lo logramos hace 30 años, nació en Riobamba”

El Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana fundado por el Dr. Iván Valencia hace más de 35 años, ha sido pionero en todos los tratamientos de fertilidad en el país. Es así como han aportado su vasta experiencia en esta nueva técnica de congelación de óvulos. El Dr. Pablo Valencia se especializó en Guadalajara, México, e introdujo este procedimiento al país hace más de una década. “El primer bebé probeta lo logramos hace 30 años, nació en Riobamba”, acota.