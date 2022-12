Tus hijos merecen que les hables con amor, no que los lastimes ‘por likes’

Tiktok se ha convertido en una fábrica de creadores de contenido en la que todos los días luchan por ser los más vistos siguiendo las tendencias del momento.

Los llamados challenges o retos de Internet siempre han existido pero es ahora con la sobreexposición de las redes sociales que se han convertido en un riesgo que va más allá de lo físico.

Y es que muchas veces nos dejamos llevar por la necesidad de ser vistos y “aprobados” a través de los likes que no pensamos en las consecuencias detrás.

Ahora se ha cuestionado algunos desafíos como el de “cosas que no me gustan de ti” que si bien parece una tendencia inocente que no pone en riesgo la integridad física de nadie, algunas personas lo han llevado a otro nivel en el que hay un daño emocional.

En TikTok se pueden ver a madres y padres de familia hacer el reto con sus hijos pequeños, quienes aprovechan para mencionar situaciones inocentes que les molestan como “no me gusta que me hagas ordenar mi cuarto”.

Por su parte, los adultos se van con situaciones que terminan siendo hirientes para los pequeños pues lejos de seguir con el juego, lo convierten en una lista de regaños.

En algunos videos se puede escuchar a los padres decirle a sus hijos pequeños cosas como “eres una floja”, “no haces bien las cosas”, “lloras por todo”, lo que ellos entienden como algo negativo que hace que no los quieran.

A veces olvidamos el impacto de nuestras palabras y asumimos que los niños pequeños olvidarán todo conforme crezcan. No importa lo “pequeño” o “insignificante” que sea el insulto y tampoco implica decir una mala palabra, los pequeños absorberán todo y lo transformarán en una frustración que no sabrán digerir.

En esta era de likes, muchos padres de familia han utilizado a sus hijos para hacer este tipo de videos en los que olvidan el daño que les pueden provocar.

Utilizar a los niños a costa de su integridad psicológica y emocional es peligroso. Algunos adultos han caido en gritarles, ignorarlos, humillarlos, asustarlos, fingir que los tratan con desprecio todo con el fin de grabar una reacción “divertida”.

Lo que en realidad se supone que deben hacer los padres es amar, cuidar, enseñar, comprender, proteger y abrazar a sus hijos, no hacerles creer que son una carga o que no son queridos.

Casos como el del youtuber Carlos Feria han desatado gran controversia por esto

El youtuber colombiano se ha visto envuelto en diversos escándalos desde hace varios años debido a que el “atractivo” de su contenido está en hacerle bromas pesadas (y de mal gusto) a su hija Salomé de 4 años.

Feria ha hecho videos en los que le grita o simula que la va a abandonar en un centro comercial. También ha grabado momentos en los que finge lastimarse, le escupe agua en su boca o la presiona para hacer retos complicados.

Si bien aparecer en videos de TikTok y ser una mini estrella de las redes sociales puede significar mera diversión para Salomé y otros mini influencers, los internautas debemos entender que los niños no son un espectáculo y mucho menos si su integridad está en juego.