Cuando eres la única que carga el peso de la relación, es mejor salir de ahí

El amor nos ciega, especialmente cuando estamos rodeadas de tantas presiones y la idea del cuento de hadas en el que tenemos que vivir “felices por siempre” con el “príncipe encantador”.

Nos han acostumbrado a conformarnos con menos, a aceptar migajas y a mendigar amor con tal de tener algo con alguien y estar a la par de todos los que están haciendo “lo que debe de ser”.

Quizá ya has encontrado a esa persona y tienes esa vida feliz pero eso sólo funciona cuando ambas partes se complementan para construir un futuro juntos.

Amor Unsplash

O quizá ahora estás en una relación en la que sientes que todo el peso de ese futuro recae sobre ti y lo único que sientes es inseguridad y dolor.

No existe una relación perfecta y no hay una fórmula definitiva a seguir para construirla sin embargo, hay algo que por nada en el mundo debes aceptar y es que sea unilateral.

Si sientes que eres la única que pone energía en la relación, la que se esfuerza por cumplir con todos los compromisos y la que siempre busca que las cosas mejores, entonces estás asumiendo toda la responsabilidad sola.

amor propio unsplash

Si sientes que no te aprecia y no se toma en serio todo ese trabajo y sacrificio que haces, entonces estás en una relación desequilibrada en la que no podrás construir un futuro.

Es fácil acostumbrarse a pensar que “no va a cambiar”. Es fácil hacerse a la idea de que “así deben ser las cosas”. Romper con patrones tóxicos es muy complicado pero no imposible. Aunque puede haber muchas cosas de por medio, nunca permitas que te hagan menos.

Encontrar a la persona con la que puedas crecer y con la que compartas valores e ideales no es una tarea sencilla pero existe y nunca debes bajar tus estándares por nadie sólo para cumplir expectativas ajenas.

Anne Hathaway Captura El Diablo Viste a la Moda

Poner un alto a quien no te valora no te hace “exagerada”, Alejarte de un amor mediocre no te hace “demasiado exigente”. Que nunca te diga que no encontrarás a esa persona por tener expectativas tan altas porque mereces estar en una relación con un igual. Mereces sentir que tu pareja está esforzándose y trabajando en la relación tanto como tú.

Nunca te quedes en una relación unilateral. Siempre existe una opción, incluso si eso implica estar por tu cuenta un tiempo. Elige siempre tu felicidad y atraerás lo bueno que mereces. felicidad.

Te mereces a alguien que valore tu mente tanto como tu cuerpo, que siempre tenga cosas dulces que decir sobre ti pero que también actúe para hacerte sentir que sí mereces lo mejor.

Una relación es de dos. Debes estar con alguien que te haga sentir valorada y apreciada, que te complemente y que sea un refugi0o en lugar de un campo de batalla.