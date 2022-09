El yoga para sanar: meditación, respiración y posturas básicas

Hay heridas que no están a simple vista, que no tiene un rasgo que puedas identificar y denotar que necesitas ayuda. Hay dolores que simplemente te irritan, te desmotivan, te aislan, etc... Sanar y corregir este tipo de construcciones internas es una forma de ser libre emocionalmente. Ahora bien, debemos en primer lugar hacer sano ejercicio de reflexión, pero desde nuestro propio interior.

Solamente puedes sanar a través del amor que sientes por eso que te lastimó, pero que ya no lo hará más. Bueno ya te contamos que uno de los primeros pasos es reconocer, pues bien ahora te imaginas conectar con un actividad, con un estilo de vida diferente, con encontrar que hay dentro de mi que puede salir por medio de mi paciencia, constancia y amor.

Descubre un maravilloso mundo en el que la meditación, la respiración y posturas básicas podrían ser el ente perfecto para sanar. Fernanda Franco nuestra especialista; con la que conversamos de todas esa sensaciones que le generan bienestar a nuestro cuerpo por medio del Yoga.

Yoga es estar presentes, vivir en el aquí y en el ahora.

Es más que una practica física, es mover nuestra energía vital, mover nuestras emociones y cuerpo pránico (energético). Una de las ventajas del yoga es que todo el mundo lo puede practicar.

Los componentes centrales del Yoga son los siguientes:

Meditación o relajación. La meditación puede ayudarte a aprender a ser más consciente y estar atento al momento presente sin juzgar. Así conectamos con nuestro yo interior, y hacemos una introspección de nosotros mismos.

El control de la respiración es una parte importante del yoga. El yoga enseña que controlar tu respiración puede ayudarte a controlar el cuerpo y a aquietar la mente. Lo ideal es hacerlo en la ayunas cada mañana, luego de limpiar nuestra lengua y rostro. Vamos a respirar con calma desde el diafragma. Esta respiración debe ser profunda y pausada para sacarle el máximo provecho a la capacidad de los pulmones. Posturas o asanas. Las posturas van de simples a difíciles. Las asanas no solo brindan beneficios físicos, sino también mentales al liberar el estrés, la ansiedad y las tensiones. En una postura simple, te acuestas en el suelo y te relajas completamente.

Beneficios maravillosos del Yoga

Además de ayudarnos a desconectar y ganar tranquilidad, practicar yoga de forma constante nos proporciona maravillosos beneficios:

El Yoga es terapéutico, te ayuda a conocerte y saber que necesitas sanar por dentro.

Mejora la digestión porque activa nuestros órganos internos y reduce la inflamación abdominal, lo que favorece el tránsito intestinal.

Mejora la concentración. Fomenta la fuerza, la resistencia y el control emocional.

Reduce el estrés y la ansiedad.

Refuerza la confianza en uno mismo y aumenta la autoestima.

Ayuda a afrontar el día con energía y positividad.

Mejora la postura corporal.

Tonifica el cuerpo y nos mantiene en forma porque exige hacer las asanas de forma correcta y fluida; se hace mucho ejercicio, aunque a veces no se note.

Las técnicas de respiración que se practican favorecen un sueño de calidad y se duerme mejor.

¿Cuándo es mejor practicar Yoga?

En cualquier punto practicar Yoga es valioso e importante si lo haces con amor, paciencia y constancia. Al inicio se convertirá en evento complicado porque tu cuerpo se está acostumbrando a este nuevo estilo de vida, sin embargo, enséñale, y poco a poco podrás notar un cambio positivo. Por último, recuerda que todo es un ciclo de adentro hacía afuera que tomará tiempo.

Para conocer más acerca de este maravilloso estilo de vida, las redes sociales de nuestra especialista las dejaremos aquí.

FB / IG: @ferfrancoyoga

Cel: 0984308638