Mi pareja no me hace sentir deseada: señales evidentes y qué deberías hacer

Qué hacer si no me siento deseada por mi pareja Hay señales claras que indican que la pasión está menguando.- Instagram @sex.life.netflix

Es normal que con el paso del tiempo el deseo y la pasión mermen en una relación de pareja, pero cuando esta parece haberse extinguido por completo, saltan las alarmas.

No es para menos: el deseo sexual es un ingrediente fundamental en cualquier romance y además, no es mentira que cuando las demostraciones de atracción merman, nos empezamos a cuestionar si es nuestra culpa o baja nuestra autoestima.

Algunas de las señales más evidentes de que esto está cambiando son: no tener sexo con la misma regularidad, las relaciones se han vuelto repetitivas sin innovaciones, no te elogia como antes, no toma la iniciativa, te ha rechazado sexualmente y lo notas aburrido.

Sin embargo, no significa que todo está perdido. Sí es posible volver a elevar la deseo sexual en la pareja cuando vemos que está decayendo con una serie de consejos por parte de expertos.

En primer lugar, hay que comunicarnos. Guardar silencio solo elevará tus niveles de frustración. Explícale cómo te sientes, cuáles son tus gustos sexuales y, por supuesto, pregunta también por los suyos, quizás lo que les hace falta es salir de la rutina y probar nuevas cosas.

También es momento de ser empáticos, quizás la falta de deseo pueda deberse a una situación externa : estrés laboral, un proceso de duelo, un problema familiar, entre otros, por lo que debemos ser comprensivas.

De hecho, hasta pueden haber problemas fisiológicos (como la disfunción eréctil) que deben ser tratados por un médico para volver a experimentar fuego en la cama.

Si esto no aplica y ambos quieren regresar a experimentar más pasión, hay que dejar de lado las inseguridades y los complejos sobre nuestro cuerpo y abrirnos a probar. Estímulense más allá de la penetración, compartan la iniciativa, salgan a citas, busquen juguetes sexuales, practiquen otras posturas, entre otros.

Si él está reacio a esto y no le ves interés por mejorar en el apartado sexual, valoren si desean seguir estando en esa relación. De igual manera es positivo buscar terapia de pareja.