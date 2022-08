Soñar con un alacrán: estas son las interpretaciones (hay positivas y negativas)

Soñar con un alacrán o escorpión puede ser muy atemorizante debido a la naturaleza y mala fama que tienen estos arácnidos, tan temidos en unas culturas y venerados en otras.

Debido a esto, es normal que tras ver alguno en tus sueños te despiertes inquieto y con una gran necesidad por descubrir si su presencia en el mundo onírico esconde algún mensaje para tu vida.

¿Qué significa soñar con un alacrán?

Si un alacrán se aparece en tus sueños puede tener una interpretación ya sea positiva como negativa. Y es que estas criaturas son conocidas tanto por su picadura como por su defensa y fuerza, recuerda Dream Dictionary.

No obstante, según este sitio web, hay que resaltar que el escorpión como símbolo en un sueño debe analizarse con mucho cuidado porque cada soñante tiene una vida completamente diferente.

Además, destaca que debido a que tienen tanto características buenas como malas, el contexto en el sueño permitirá descifrar su significado.

Soñar con un alacrán puede tener un significado positivo y negativo | Pexels

El significado negativo de soñar con un alacrán

De acuerdo a Dream Bible, soñar con un alacrán es una señal de alerta que “representa la expectativa de dolor o penuria. Una posibilidad persistente de malas noticias o un altercado”.

Según el cibersitio, estas situaciones podrían ir desde una probable represalia o una amenaza que lo tiene perturbado, hasta reflejar la espera de momentos dolorosos o nada agradables.

“Una sensación de no saber cuándo un problema sospechoso finalmente asomará la cabeza o cuándo dará un ‘golpe mortal”, señala.

Asimismo, apunta que también puede advertir que “los sentimientos acerca de una persona mala o de la que no se puede confiar inevitablemente se vuelven contra ti”.

Por otro lado, si en el sueño el alacrán te pica, esto significa “la realización del dolor o penuria que estabas esperando . Sucedió algo malo que esperabas que no sucediera”.

El sitio web Dream Moods coincide en que ver o ser picado por un alacrán en su sueño simboliza una situación en tu vida despierto que puede ser dolorosa.

“También es indicativo de sentimientos destructivos, comentarios ‘hirientes’, palabras amargas y/o pensamientos negativos expresados por usted o dirigidos contra usted. Puede que estés en un camino autodestructivo y contraproducente ”, afirma.

Por su parte, Dream Dictionary enfatiza que otros significados negativos del alacrán en un sueño son amenazas, impulsos, veneno, peligro, sombras, ataque de fuerza bruta, culpa, celos o amargura.

De igual forma, está página sostiene que las mordeduras de alacrán en un sueño “a menudo se asocian con enemigos (…) o tiene comportamientos inconscientes que usted desconoce”.

“La ubicación y quién estaba a tu alrededor te da pistas. Cuando te atacaron, provocaste algo con lo que no deberías interferir. Se sabe que no te molestan si tú no los molestas”, insiste.

Los significados positivos de soñar con un alacrán

No obstante, los sueños con alacranes no solo representan cosas negativas. Las páginas web aseguran que el escorpión también representa cambio, muerte y renacimiento.

Gracias a esto, ver un alacrán en tus ensoñaciones quizás quiere decir que es momento de que te deshagas de lo viejo en tu vida de vigilia para que lo nuevo tenga espacio.

Cabe destacar que un escorpión también figura a una persona nacida bajo el signo astrológico de Escorpio, lo cual quizás tenga un significado especial dependiendo del soñador.

Por otro lado, si en tu sueño o pesadilla ves alacranes flotando en el agua, esto significa que es momento de soltar el dolor y “aprender a aceptar la situación”.

De acuerdo al sitio antes citado, otros simbolismos positivos del alacrán son: armadura protectora, enemigo de la serpiente, audaz, transformación y vitalidad.

“A pesar de su apariencia fea y formas venenosas, estas criaturas han sido metáforas de defensa y protección mientras estás en una fase de transición. Tienen un exoesqueleto fuerte, grueso y duradero, que les brinda protección contra los depredadores”, explica Dream Dictionary.

De igual forma, puede simbolizar los instintos femeninos y también brotar para insinuar proteger a los más débiles.

Por su parte, si en sus sueños mató al alacrán, estos “llaman su atención para eliminar los aspectos negativos de usted mismo o esos rasgos en los demás. Una amenaza que ya no puede picar...”.

Con respecto a los colores, el mismo portal web afirma que estos podrían ser indicativos de emociones vinculadas al sueño.

Alacrán rojo: símbolo de pasión o rabia

símbolo de pasión o rabia Alacrán blanco: pureza, limpieza y renacimiento

pureza, limpieza y renacimiento Alacrán negro: conexión al lado oscuro, peligros reprimidos que ameritan luz

conexión al lado oscuro, peligros reprimidos que ameritan luz Alacrán amarillo: lleva al sol, al fénix, a la inmoralidad

lleva al sol, al fénix, a la inmoralidad Alacrán marrón: símbolo de tierra