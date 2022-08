El sexo tántrico es una forma lenta, meditativa del sexo en donde el propósito no es el orgasmo, sino disfrutar la actividad sexual y las sensaciones del cuerpo. Se enfoca en mover la energía sexual a través del cuerpo para sanar, transformar e iluminar.

Valeria Collado, terapeuta nos hace la invitación a expresar con naturalidad nuestra sexualidad y la inteligencia natural de nuestro cuerpo. Además, nos comparte todos los consejos para vivir esta aventura desde otra dimensión plena y poderosa.

El sexo tántrico y el poder de su energía Experta, Valeria Collando.

Estamos condicionados a entrar en la sexualidad esperando un resultado, esperando llegar a algún lugar. El aprendizaje esta en encontrar la confianza en nuestro cuerpo, en aprender a relajarnos de nuevo en nuestro cuerpo. Cuando encontramos este lugar de hogar, de descansar en nuestro propio cuerpo, entonces nuestra sexualidad se desarrolla y se revela.

Para esto necesitamos comprender como fluye nuestra energía sexual y entender que es diferente en hombres y mujeres. Y esto no es un problema, por el contrario, es complementario y simplemente diferente.

La sexualidad en la mujer es generalmente mas lenta y esto no es un problema, es solo una diferencia. Esto necesita ser honrado, aceptado, respetado y celebrado. La sexualidad masculina y femenina no tiene que ser idéntica.

La forma en que fluye la energía sexual en la mujer es desde el corazón. Y desde ahí hacia su vagina. Es una excitación suave, femenina y receptiva. La forma en que fluye la energía en el hombre es desde adentro, desde el centro, desde los genitales hasta el corazón. Para la mujer es super importante que sus senos y su corazón se activen y luego sus genitales se abrirán naturalmente.

Energía femenina

La energía sexual en las mujeres funciona de manera femenina y es diferente al hombre ya que su excitación comienza por las emociones y esta centrada en el corazón, por lo que el amor se conecta con su excitación. Su energía busca un juego previo, ser protegida, cuidada ya que ella es como el agua, se va calentando lentamente. Ella necesita entre 20 y 30 minutos aproximadamente de juegos para estar abierta y disponible. Su orgasmo va más allá de los genitales, se extiende por todo el cuerpo. Para entrar en esta capacidad orgásmica múltiple y de todo su cuerpo necesita sentirlo todo, permitirse entrar profundamente en las sensaciones.

Se cree que el clítoris es el punto para desencadenar el orgasmo, y no es así para todas las mujeres, algunas están mas conectadas por ejemplo a su vientre y desde ahí acceden a estas oleadas de placer. Muchas veces la mujer necesita ser estimulada en otros centros antes y durante el acto sexual y esto en vez de producir frustración debería ser un conocerse a ella misma. Explorar su territorio. En tantra nos abrimos a que el flujo de energía circule por todo el cuerpo y esto te permite entrar en estados de mucho placer, gozo y éxtasis.

Energía Masculina

En el caso de los hombres la excitación es masculina, comienza en los genitales y se extiende a través del cuerpo. EL cuerpo del hombre esta gobernado en general por los ojos y el cerebro, el estimulo intelectual y la fantasía. La excitación esta mas localizada en los genitales y se produce en muy poco tiempo. Por lo que lo relacionamos con el elemento fuego. Por ejemplo, un estimulo que viene desde lo visual puede desencadenar un pensamiento que envía señales a sus genitales y su cuerpo se activa de forma inmediata. Si se produce el estimulo adecuado el puede eyacular antes de tres minutos.

Sin embargo, en Tantra, incluimos más que este nivel puramente biológico, el tantra lleva al hombre del sexo a la meditación. Lo invita a conectarse con el alma y el espíritu.

Cuando la unión se produce desde el corazón, se entra en la puerta del orgasmo infinito. Para esto se necesita aprender a que la energía fluya. Por lo que es super importante gozar con el autoplacer, aprender a hacerlo. Descubriendo su cuerpo, mirándose en el espejo, volviéndolo y viéndolo sagrado. Tocándolo, explorándolo y descubriendo que le produce placer. Esto realizado sin objetivos, sin necesidad de llegar al orgasmo.

El orgasmo y sus distintas facetas

Para la mayoría de las personas el orgasmo se relaciona con una liberación de tensión, es decir, el cuerpo se tensa y libera o relaja algo. Esto se llama orgasmo pico y es una sensación que dura unos minutos y que viene acompañada de una liberación y generalmente seguida de un periodo refractario, y con una necesidad de replegarse. Para muchos este es el único tipo de orgasmo que conoce, y alguno jamás han experimentado siquiera este orgasmo. Esta es una estimulación muy intensas de los genitales.

Nuestro cuerpo es un templo y podemos habitarlo y crear orgasmos que pueden ser una meditación, que pueden durar minutos, horas y días. Orgasmos que no siempre tienen que venir de una experiencia genital. Pueden venir por ejemplo de un activarnos energéticamente, de mirar un atardecer quizás.

Y de esta forma podemos corrernos de esta mente que quiere llegar a algún lugar, a una descarga, de ser el o la mejor amante, ya que todas estas afirmaciones derivan de miedos, comparaciones, estándares que son inalcanzables y muy exigentes con nosotros mismos.

El tantra te invita a ir hacia lo desconocido, a rendirte, a ser profundo para que tus orgasmos sean profundos, para que la vida sea orgásmica. Y estos orgasmos pueden cambiar tu vida.

¿Dónde comienzan?

Aquí en tu capacidad de sentir, sin objetivos, sintiendo lo que esta disponible para vos hoy. Y así se despierta una experiencia orgásmica que no tiene que ver con la liberación genital o de tensión, es una experiencia donde todo el cuerpo completo se vuelve orgásmico, donde oleadas de placer te inundan y donde tu capacidad de éxtasis florece.

Y si estas leyéndome, quizás recostada, recostado, o sentada, sentado, tomate unos minutos para ir hacia adentro, para tomar una respiración profunda, sintiendo el peso de tu cuerpo y el contacto donde estas apoyada o apoyado y conectando con lo que realmente es estar vivo y viva en tu cuerpo. Y senti el aire tocando tu piel, senti el placer de mover un poco tu cuerpo, senti cuanto placer hay en el tacto, en las sensaciones, en el aire que tomas y expande todo tu cuerpo. Esto es lo que necesitas para comprender que es un orgasmo ya que esto ha sido un pequeño orgasmo.

No tiene porque ser intenso, quizás este sea un comienzo de aprender a rendirte al placer., entrenándote en las pequeñas cosas, en estar en presencia con vos misma, con vos mismo, esta es la clave, no escaparnos en la mente, en la imaginación o en la liberación. La clave es ser la experiencia, que no viene de afuera, alli en tu cuerpo la magia sucede. La consciencia se despierta cuando te habitas completa, completo.

Y de esta forma entramos en un espacio infinito ya que el orgasmo es la capacidad de estar conectados con todo en la vida, es la profunda sensación de estar conectados. Con la naturaleza, con todos los seres vivos, con la vida misma y con lo desconocido. Siente las emociones recorriéndote, expresándose, esta es la vida siendo, esto es estar vivo, estar viva.