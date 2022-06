Si tu pareja tiene estas conductas es porque te necesita, pero no te ama

Tu pareja te necesita, pero no te ama El interés o el apego no son motivos válidos para permanecer en una relación.- Pinterest

Descubrir si una persona nos ama de verdad no es tarea fácil, sin embargo, con el tiempo sus conductas, palabras y demostraciones se irán volviendo más honestas para detectar si vale la pena continuar con esa relación de pareja.

Y es que hay quienes no te sueltan porque te necesitan a su lado, ya sea por un interés económico, social, por miedo a la soledad, apego o costumbre, pero estas no son verdaderas razones para permanecer al lado de alguien.

Señales de que un hombre te necesita, pero no te ama

No es recíproco

Todo en una pareja debería ser reciprocidad: en tiempo, detalles, cariño, atención, orgasmos, dinero y más. Pero cuando la balanza empieza a inclinarse más hacia tu lado y no estás recibiendo nada, algo se esconde detrás.

Recuerda que una persona enamorada es muy desprendida con cada una de esas cosas, por lo que es importante estar con quienes realmente nos sepan corresponder, sin egoísmo.

Asimismo, todo es a su conveniencia y pocas veces puede ceder para complacerte.

En algunos matrimonios se nota también cuando suele darte órdenes como si fueses su empleada, y no pone de su parte con los deberes del hogar o la familia.

Eres un trofeo

Tal como apunta el portal En pareja, sientes que te está utilizando para conseguir algo: un objetivo profesional, disfrutar de tu dinero, alardear tu belleza como su fueses una cosa, recibir tu popularidad, entre otros ‘beneficios’ de ser tu interés romántico.

De hecho, lo ves cariñoso cuando quiere conseguir un objetivo (como tener sexo), pero una vez que cedes, vuelve a ser frío y distante.

Si empiezas a notar esa actitud interesada y desleal, es mejor que lo cortes de raíz. No eres un objeto que puede ser utilizado a su antojo.

No hay ‘te amo’

Pese a que hay personas que les cuesta expresar sus sentimientos mediante las palabras, incluso hasta los gestos, actos de servicio y demostraciones físicas son escasas.

No hay señal más clara de que te necesita, pero ya no te ama, que esta. Está llenando sus necesidades contigo, pero no le interesa hacerte sentir amada, protegida y cuidada.