5 datos para conocer mejor tu menstruación y cómo elegir el producto que protege mejor

Con nuestras madres, en la escuela o con las amigas, al hablar sobre la menstruación, muchas veces la información no es 100% confiable. Esto debido a que en pleno siglo XXI, aún se le considera como tabú.

Y, como consecuencia, es probable que solo aprendieras datos muy generales sobre tu periodo, a pesar de que eres tú quien cada mes pasa por ella. Por ello, hoy te compartimos 5 datos que seguro te ayudarán a conocer mejor tu menstruación y cómo elegir el producto que protege mejor, bajo la comodidad y libertad:

1. ¿Qué es la menstruación?

Parece básico, pero no lo es. La menstruación es el sangrado que se produce por la inflamación del útero, que se prepara cada mes, aproximadamente, para la fecundación de un óvulo. Si esta no se produce, entonces se desprende el tejido interno. Por tanto, es uno de los procesos naturales de millones de personas en el mundo y no debe ser invisibilizado.

Tan solo en México, se estima que el 62% de todas las mujeres se encuentra en edad menstruante, según la encuesta de 2021 de U-Report, que pertenece a la oficina de innovación de la UNICEF. Esto representa un total de casi 40 millones de mujeres. Así que por ello es importante tener claro de qué estamos hablando.

2. ¿Cuánto debe durar la menstruación?

El ciclo menstrual es un proceso fisiológico que se presenta cada 28-30 días, tiene una duración de 3-7 días y la cantidad de sangrado es distinta entre cada mujer. Esto está relacionado con el ser “regular” o “irregular” en el ciclo menstrual.

Primero, los días en que se produce el sangrado -propiamente la menstruación- son en promedio 5, aunque hay personas que pueden durar unos días más, y eso está bien. Por su parte, se dice que cada 28 días se produce este sangrado, pero la realidad es que muchas mujeres llegan a tener variaciones de 2 o 3 días respecto a la fecha en la que se tenía previsto que llegara su periodo.

La Dra. Alejandra Contreras, ginecóloga especialista, dice al respecto: “a veces, si no les baja el mismo día, sienten que son irregulares, pero en realidad esto es totalmente normal. Lo que sí es motivo de una consulta es que se salte más de un mes sin menstruación”.

3. ¿Cuál es la cantidad de sangrado en cada menstruación?

Varía en cada cuerpo. Según la especialista, se considera una media de 50-80 ml (hasta 5 cucharadas) por periodo menstrual. Usualmente, los días de sangrado más abundante ocurren al inicio del ciclo menstrual (alrededor del primer o segundo día), puede ser posible que existan coágulos en la menstruación y de manera gradual irá disminuyendo la cantidad de sangrado.

En esta fase, el flujo puede llegar a promediar los 80 a 100 ml. Ojo nuevamente, una señal de que algo necesita atención médica es que comiences a tener mayores flujos, lo cual se verá reflejado en la frecuencia con la que te cambias el producto de higiene íntima.

4. ¿Cuál es la mejor protección para la menstruación?

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva, la adecuada gestión de la menstruación implica productos limpios que absorban o recogen la sangre menstrual, adaptables a cada persona.

Es decir, que los insumos para esta labor de higiene puedan ajustarse a cada cuerpo, necesidad y estilo de vida. Por eso es muy común y recomendable alternar diferentes productos. Para el uso de toallas femeninas o tampones durante la menstruación, se recomienda que sea con un recambio de 4-6 horas dependiendo la cantidad de sangrado que experimenta cada mujer. El recambio constante de las toallas y tampones evitará que exista humedad en la zona íntima y con ello disminuir el riesgo de infecciones vaginales o cambios en el PH vaginal.

Una vez que se sabe cuántos productos de higiene íntima se utilizan durante el periodo se puede determinar cuánta sangre se ha perdido en realidad. Aunque, durante el período, no solo se pierde sangre también hay expulsión de otros fluidos, como la capa de tejido endometrial que constituye casi el 64 % del flujo menstrual.

La frecuencia recomendada para cambiar la toalla, sin importar si el flujo es poco, moderado o abundante, no debe variar. Tengamos en cuenta que, aunque la toalla parezca estar “limpia” o “seca” la sangre que va eliminando tu cuerpo se encapsula y al acumularse por demasiado tiempo se pueden reproducir microorganismos que, a su vez, pueden causar infecciones y dañar la salud. Factores como el calor y la humedad también pueden causar irritación e infecciones si la toalla se deja por mucho tiempo.

Hoy existen toallas que tienen una tecnología avanzada de absorción, que además son delgadas, discretas y te mantienen protegida. Sin bien existe un tabú alrededor de estas toallas, debido a que muchas personas menstruantes no creen que una toalla tan delgada pueda llegar a absorber lo suficiente, la realidad es que esto solo es un mito.

Estos productos son igual de absorbentes e incluso más evolucionados que las convecionales, ya que tienen la última tecnología y brindan capas de protección compactadas, que permiten tener una gran absorción con menos materia.

5. Siempre es importante prestar atención a la menstruación

Si bien ya mencionamos casos en los que tu periodo, o la ausencia de él, te dicen algo de tu cuerpo, hay otros escenarios en los que debes estar atenta. Por ejemplo, dolores tan fuertes que te impidan seguir con tu vida - o a veces la aparición de estos de forma repentina cuando antes no los sufrías-. Otra señal para estar atenta es que presentes sangrado fuera de tu periodo de menstruación. Aunque lo recomendable es visitar periódicamente al ginecólogo o ginecóloga, la doctora Contreras sugiere hacer una visita inmediata si existe alguno de estos síntomas, pues dice, el sangrado solo debe darse de forma mensual.

Conocer más sobre nuestros cuerpos y reconciliarnos con la menstruación es una forma de romper con los tabúes y vivir con mayor libertad de sentirnos cómodas.