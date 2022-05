Cuando la menopausia llega a los 30: síntomas y todo lo que deberías saber

Las mujeres saben que entre los 45 y los 55 años les espera la menopausia, sin embargo, para un reducido grupo de ellas puede ser atemorizante conocer los síntomas poco después de los 30, porque sí, a veces llega de manera precoz.

Al menos el 1% de ellas lo experimenta. Los óvulos se agotaron antes de los 40 y por consiguiente, comienzan los sofocos, el insomnio, la irritabilidad, la sequedad vaginal, taquicardias, disminución del deseo sexual, los cambios de humor y hasta el aumento de peso.

Menopausia precoz Los síntomas pueden aparecer antes de tiempo.

Esas son las secuelas más comunes de una de las etapas más desafiantes para la vida de la mujer. No obstante, aunque pueda resultar incómoda, no deja de ser una fase natural del cuerpo femenino a la cual no hay que tenerle miedo.

“La menopausia es un proceso natural que ocurre solo a muy pocos mamíferos, en el que le ovario es un órgano que suele dejar de funcionar antes que el resto. Cuando es precoz hay algo que no está bien, lo que hace que detenga su actividad antes de tiempo”, explica la ginecóloga, Beatriz Álvaro, a Telva.

Menopausia precoz Suele aparecer entre los 45 y 51 años, pero el 1% de las mujeres lo sufre desde antes. (Juanmonino/Getty Images)

En términos médicos, se le llama fallo ovárico precoz (FOP) a la menopausia entre los 30 y los 40, para distinguir de la patología común que suele aparecer a los 51 años según la media.

El primer y más notorio signo de atención es la desaparición de la menstruación, que se determina como FOP después de más de 4 meses sin ver el periodo. El resto de los síntomas puede aparecer de manera paulatina o repentina, solo algunos o todos.

Menopausia precoz Es fundamental ponerse en manos de un experto. (RUBER INTERNACIONAL/Europa Press)

Entre sus principales consecuencias está la infertilidad y el aumento de riesgos relacionados a la falta de estrógenos como fallas en la absorción de calcio, deterioro de la salud cardiovascular, en la producción de hormonas y en la tiroides.

En estos casos, los médicos suelen recetar tratamientos hormonales para vivir una vida en bienestar y alejada de otras patologías a corto y largo plazo, por lo que es importante ponerse de inmediato en manos de un especialista.