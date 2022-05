Claves para tener una conversación difícil con tu pareja

En las relaciones de pareja no todo es romance, hay momentos complicados que son necesarios abordar con una conversación difícil, por lo que es necesario saber cómo comunicar esas ideas que son necesarias para mantener un vínculo sano.

Para resolver los conflictos que se presentan en una relación, debemos desarrollar la habilidad de poner en palabras adecuadas y respetuosas todo aquello que nos molesta o nos genera incomodidad.

Esto puede ser un poco complicado, pero no es imposible, solo necesitas tener en cuenta algunos tips que te pueden ayudar a manejar bien tu comunicación para así lograr solucionar ese conflicto.

Es importante tener en cuenta que la comunicación también depende de quien recibe el mensaje, de modo que esto puede requerir paciencia para que ambos logren esa solución que buscan.

Dentro de los consejos más importantes a tomar en cuenta es tener claro qué temas deseas abordar y qué puntos tocarás en esta conversación, ya que es fácil tocar muchos puntos cuando se trata de con conflicto, pero recuerda que la idea no es agobiar.

Estos son los tips que debes seguir para tener una conversación difícil con tu pareja

El momento adecuado es lo primero

Las conversaciones difíciles requieren de un momento indicado. Planifica este encuentro para que ambos se sientan cómodos y en un terreno neutral para hablar.

Puedes elegir un sitio para conversar y decir que deseas tratar un tema que te está incomodando, de modo que ambos estén listos para encontrar la solución.

Hablar en medio de un momento incorrecto solo desatará una pelea y habrá malos entendidos.

Deja claro que la conversación es para buscar solución

Cuando inicies la conversación, es muy valioso dejar claro que tu intensión es encontrar una solución a este problema y, aunque hablarás abiertamente, tu intención no es atacar.

Además, debes dejar claro que también estás dispuesta a escuchar lo que él tiene que decir al respecto y a recibir sus observaciones.

No esperes una solución inmediata

Debemos ser realistas siempre y entender que los escenarios que se pueden presentar ante este tipo de conversaciones son diversos.

Aunque muchas veces una conversación puede bastar para encontrar una solución, a veces es necesario dejar que ambos mediten lo que la otra persona dijo y así entender qué pasos pueden dar.

Gestiona tus emociones

Es fácil estar emocional en este tipo de charlas, recuerda que no estás buscando un conflicto, de modo que la idea no es tener una conversación llena de ataques en las que expones detalles que no darán solución. Selecciona bien tus palabras para no desviar el objetivo.