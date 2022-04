¿Cómo controlar lo que haces mientras estás dormida? Son los sueños lúcidos

Controlar lo que sueñas es algo que cualquier ser humano quisiera experimentar, pero no es tan fácil como controlar tu vida diaria. Esa acción de estar consciente y saber o controlar lo que sueñas se le llama sueños lúcidos.

Enséñame de Ciencia define a los sueños lúcidos como “el proceso de ser consciente de que uno está soñando mientras sueña. En algunos casos, el soñador puede incluso obtener control sobre una parte de la trama y el escenario del sueño”.

La película El Origen de Leonardo Di Caprio explica el tema de los sueños lúcidos (Cortesía)

Para entenderlo mejor, la consciencia es la responsable de que sea posible controlar lo que ocurre en el sueño. Los sueños lúcidos se dan durante la fase REM (ocurre entre 70 y 90 minutos después de dormirse) del sueño.

Esta fase precede al despertar y ocurre en varias ocasiones mientras la persona duerme.

A veces el dominio puede ser tal que hasta puedas controlar lo que sucede en el sueño. Sí algo así como lo que hacía Leonardo Di Caprio y su equipo en la película Origen (2010), pero es posible que con menos grandiosidad.

Beneficios y efectos negativos de un sueño lúcido

Expertos aseguran que las personas que tienen sueños lúcidos pueden experimentar algunos beneficios, como mejorar la capacidad de concentración y memorización, estimular la creatividad, reducir la ansiedad y el estrés, reducir las pesadillas y proporcionar un despertar más suave.

Sin duda lograr controlar lo que sueñas tiene un gran impacto sobre el entretenimiento y la creatividad.

Algunos estudios apuntan que los sueños lúcidos pueden ayudar a superar pesadillas recurrentes, miedos o ansiedad.

Sin embargo, desde la Fundación del Sueño y el medio Healthline advierten también de posibles efectos negativos.

Así, crear sueños intencionalmente borra la línea entre el sueño y la realidad, lo cual podría tener implicaciones negativas para la salud mental a largo plazo.

Además como los sueños lúcidos se vinculan a niveles más altos de actividad cerebral, también se plantea la posibilidad de que esto pueda disminuir la calidad del sueño y lo que esto supone para la salud.

¿Cómo se puede experimentar un sueño lúcido?

Tener un sueño lúcido es complejo, porque no sólo se trata de algo que requiere disciplina y dedicación, sino que no existe un método infalible, por lo que no puedes tener certidumbre de que lograrás tener sueños lúcidos.

Pero se puede intentar aplicando algunas técnicas que a continuación te presentamos para que puedas experimentar la experiencia:

Prueba de la realidad

La prueba de realidad es una técnica orientada a diferenciar entre los sueños y la realidad. Se basa en el hecho de que en todos los sueños siempre existen elementos que difieren con la realidad, por muy familiar que nos resulte el entorno.

Para conseguir tener un sueño lúcido mediante esta técnica debes comprobar, durante el día, que estás despierto.

Pregúntate “¿Estoy despierto o dormido?” y busca referencias que indiquen que estás despierto o, por el contrario, busca cosas que puedan parecer extrañas o anormales y sean propias del mundo onírico.

Según el Centro de Psicología y Salud Emocional, se trata de integrar esta rutina de “comprobar la realidad” para que luego, cuando estés dormido y soñando, la puedas seguir realizando.

La inducción mnemónica de sueños lúcidos (MILD)

Esta técnica de inducción de sueños creada por Stephen LaBerge (1947), un psicofisiologista estadounidense especializado en el estudio científico de los sueños lúcidos, tiene como objetivo recordar cosas en el futuro.

Consiste en aprovechar recuerdos de sueños anteriores para, a través de él, detectar si existen anomalías en comparación con sueños posteriores.

La técnica MILD usa nuestra memoria prospectiva, la que se encarga de recordar acciones futuras.

Se trata de repetir una frase (por ejemplo, “esta noche voy a ser consciente de que estoy soñando y voy a recordar mi sueño”) para fijar ese objetivo.

Prepara un diario de sueños

Los diarios de sueños no son sólo una actividad que puede ser estimulante, sino que también ayuda a comprender los sueños.

Esto permite encontrar patrones en los sueños. Si identificas dichos patrones, resultará más fácil descubrir que estás soñando y tener sueños lúcidos.