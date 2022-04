¿Cómo mantener una buena relación con nuestros hijos?

Educar a un hijo no siempre es una tarea facil, no siempre encontramos la “receta” adecuada para este rol. La buena relación entre padres e hijos no solo es el mejor vehículo para que los más jóvenes se desarrollen correctamente; además, es necesario para ser feliz en el ámbito familiar.

Charlamos con una amiga y profesional dedicada al aporte y desarollo de cientos de familias, Patricia Jurado, experta en la Kabbalah quien nos ayudó con varias herramientas esenciales que nos brindarán conocimientos y estrategias para mejorar, cuidar o mantener una buena relación con nuestros hijos.

¿Cómo formar una buena relación con nuestros hijos?

De acuerdo a mi entendimiento de la Kabbalah y a mi práctica de la sabiduría como madre es esencial entender que nuestros hijos vienen a traves de notros pero no son nuestros, le pertencen al creador, al infinito, esa alma vine a nosotros pero no nos pertenece, cuando esta en nuestro vientre podemos nutrirlo fisicamente para que se forme, pero cuando ya nace podemos nutrirlo desde el ejemplo, no tanto desde las palabras o más bien nada, para que esta persona experimente su propia vida y pueda desarrollar hacia nosotros un amor que se sostenga en el tiempo, porque sucede que cuando uno es niño ama a su madre y a su padre de una manera sin igual, sin embargo, cuando crecemos a veces ese amor se va desvaneciendo.

Tienen que ser libres pensadores, ellos tienen su propia mente, su propia manera de experimentar la vida, si como madres respetamos esa libertad eso produce que nuestros hijos quieran mantenerse cerca de nosotros, nos amen y nos respeten porquienes somos con todas nuestras virtudes y defectos.

¿Cómo transformar una mala relación con nuestros hijos adultos?

Si hacemos una encuesta el 80% de las personas tienen una mala relación con sus padres, sin embargo, gracias a la sabiduría de la Kabbalah, que es un camino de transformación y autoconocimiento ayuda mucho a resignificar la relación que tenemos con nuestros padres, nos va a cambiar a nosotros, pero no va a cambiar a nuestros padres y eso es algo que debemos tenerlo claro, si ellos deciden asistir a terapia y cambiar desde sus propias decisiones es algo loable, pero nosotros vamos atener más herramientas para que esos patrones y las mismas cosas que nos lastimaron ya no nos vuelvan hacer daño y no hagan daño a nuestras siguientes generaciones.

¿Cómo transformar la negatividad en nuestros hijos?

Todo ser humano antes de tomar la decisión de ser madre o padre debería pasar por el proceso de autoconocimiento y de terapia psicológica (en el caso de que así lo necesite). La inmensa mayoría de personas venimos a trabajar algunos aspectos que incluyen traumas y dolor que fueron experimentados en nuestra infancia y por esa razón sin querer transladamos esos patrones que nos lastimaron a nuestros hijos, para o repetir patrones y no continuar con este ciclo de negatividad y dolor es importante tener conciencia de que no importa la historia que hayamos vivido de niños como hijos siempre podemos resignificarla, sanarla y actuar desde un lugar mucho más equilibrado para educar a nuestros hijos.

¿Cuándo mi hijo empieza a sentir mis trastornos negativos en su crianza?

La ciencia actualmente dice que desde el momento de la concepción y estoy de acuerdo con estas investigaciones, la ciencia actualmente con la información que nos proporciona es muy certera en cuanto se refiere que al momento de la concepción un ser humano puede ir sintiendo a traves del cordón umbilical si la madre lo acepta, lo rechaza, lo recibe con amor y como es la experiencia mientras la madre tiene a ese niño en su vientre toda esa emoción y pensamientos. Así como existe un cordón umbilical para nutrir de al embrión de vitaminas, de minarales que neceista para el bebé también existe un cordón espiritual que transmite las emociones, información a ese ser humano que habita en el vientre de la madre.

No existe herramientas para “blindar” a nuestros hijos

Según la sabiduría de la Kabbalah es imposible “blindar” a nuestros hijos cada ser un humano baja a esta vida para aprender como se siente la alegría, para diferenciar entre a alegría y la tristeza debes conocer ambas cosas, para diferenciar entre la riqueza y la pobreza debes conocer ambas cosas, este plano terrenal en el que vivimos es un planeta en el que hay opuestos y en base a esos opuestos es en el que los seres humanos aprendemos y entendemos que es lo que queresmos.

Si bien es cierto un deseo natural de las madres es querer “blindar” de las tristeza, del dolor, de la pobreza es algo natural, pero cuando nosotros amamos a nuestros hijos a un nivel que queremos protegerlos de todo lo que existe en la tierra, lo que vamos hacer es hacerles daño porque vamos a querer sobreproteger y no vamos a poder evitar ninguno de los sentimientos que ellos vinieron a vivir.

Sin embargo, lo que si podemos hacer es enseñarles por medio de el ejemplo es como transitar la tristeza, el dolor y todos los procesos dificultosos que se presenten en sus vidas, porque ese ejemplo que nosotros le damos de alguna manera les ayuda a ellos a enfrentar las diferentes situaciones que se ponen en su camino, cualquier situación se puede vivir desde la paz y esa memoria que grabamos en nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer por ellos.

Tres herramientas valiosas

Tomar responsabilidad, crecer autotranformarse para recibir desde un lugar diferente a nuestros padres, pero recibirlos tal cual ellos son sin esperar que ellos cambien, tomar responsabilidad y actuar.

Tomar terapia psicológica porque todos necesitamos sanar algún dolor que se mantienen permanente en nosotros que sale en el momento menos indicado y sanar nuestra vida es solo nuestra responsabilidad.

En el caso de ser necesario ayudarse de los coach sistémicos que son especialistas en sanar los vinculos de un árbol familiar.

Validar la terapia psicológica y emocional

La esperitualidad a través de la Kabbalah ayuda mucho, pero a veces no es suficiente es ahí donde la terapia psicológica es importante ir desmitificando que la terapia psicológica es solo para personas que tienen desordenes mentales es para todo el mundo porque todos tenemos un dolor por dentro que nos limitan, que crean tropiezos, conflictos amorosos entonces mientras más herramientas tengamos para sanar ese dolor mejor calidad de vida tendremos.