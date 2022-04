5 motivos por el que el DIU de cobre es el preferido de las mujeres

A pesar de la gran cantidad de métodos anticonceptivos que han surgido con el pasar de los años, el DIU o dispositivo intrauterino sigue siendo uno de los más seguros y preferidos por las mujeres.

Según explica la ginecóloga Débora Amorim Oriá Fernandes, de la Clínica FemCare, este dispositivo con forma De T, se inserta en el útero para evitar un embarazo no deseado. Hay dos tipos de DIU: la T de cobre y el Mirena u hormonal.

Si bien ha estado olvidado, comienza a cobrar fuerzas gracias a sus distintos beneficios, pues el DIU de cobre no cuenta con ninguna hormona y está hecho con un metal que no es tóxico, no causa alergia y no trae riesgos para la salud.

¿Cómo funciona el DIU de cobre?

A diferencia del Mirena, el DIU de cobre no cuenta con ninguna hormona. Está hecho de cobre, un metal que no es tóxico, no causa alergia y no trae riesgos para la salud.

“El DIU causa una inflamación en el endometrio, el tejido que reviste internamente el útero. Las células y sustancias inflamatorias que pasan a ocupar el tejido hacen que la cavidad uterina sea un lugar inhóspito para el espermatozoide y que este no pueda fecundar al óvulo”, explica la ginecóloga y obstetra Daniela Gouveia, de la clínica Vivid.

Al momento de dejar de usar el DIU, el endometrio vuelve a la normalidad y las posibilidades de embarazo también, asegura la médica.

Se trata de un dispositivo que puede utilizarse durante 10 años y debe colocarse por el ginecólogo en el consultorio, sin necesidad de hospitalización.

Ventajas de usar el DIU de cobre

Es práctico

Este mecanismo está hecho para todas las mujeres ya sea en período fértil, desde la menarca hasta la menopausia, por quien ya se ha embarazado y por quien nunca fue madre, por las mujeres que tuvieron parto normal o cesárea e inclusive por aquellas que dan el pecho a sus bebés.

Es seguro y eficaz

El DIU de cobre tiene un 0,8 % de probabilidad de falla, lo que representa 8 casos de embarazo cada mil mujeres. Es decir, se considera uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, según menciona De acuerdo con el manual de planificación familiar de las Naciones Unidas,

No engorda

Según explican los especialistas no existe ninguna relación entre el uso del DIU de cobre y el aumento de peso. Ni siquiera el DIU Mirena engorda, pero por contener hormonas, puede causar hinchazón y retención de líquidos en los primeros meses de uso.

No interfiere con la menstruación

El ciclo menstrual no se ve afectado por su uso, Sin embargo, las mujeres con flujo menstrual intenso y cólicos deben averiguar antes de usarlo.

De acuerdo con la ginecóloga Débora Amorim Oriá Fernandes, el mecanismo de contracepción cuenta con sustancias inflamatorias que pueden empeorar dolor y aumentar el sagrado.

No tiene hormonas

Para aquellas mujeres que no quieren usar hormonas sintéticas está opción será su mejor aliada, ya que el dispositivo es libre de tales sustancias.