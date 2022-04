Claves para criar a tu hija y convertirla en una mujer poderosa

Educar a las niñas rompiendo patrones de crianza antiguos e inculcarles el amor propio, debería ser una regla de todas las madres y padres a nivel mundial, así cuando crezcan no dependan de una pareja económica ni psicológicamente y se conviertan en mujeres poderosas.

Bajo el fundamento del amor propio, tu hija sabrá desde pequeña lo mucho que vale como persona y, así podrás garantizarle, un mejor futuro, donde se convierta en una mujer exitosa y que por nada del mundo permitirá la violencia en ningún aspecto de su vida.

En un mundo donde prevalece la violencia contra las mujeres y las niñas, se necesita también impulsarlas a alcanzar sus sueños. No hay nada mejor que refleje a una mujer feliz y plena, que una niña que se esfuerza a realizar ciertas actividades combinadas de sus estudios.

Una mujer libre es aquella niña que fue educada con conocimiento y amor, cuéntale sobre las responsabilidades que tienen sus actos y déjala tomar sus propias desiciones, incluso, por muy mínimas que parezcan; así podrá enfrentarse a distintos obstáculos y dejar a un lado la frustración.

Dile sobre lo importante que es su cuerpo y que debe respetarlo, es decir, que es suyo y no le pertenece a nadie más. Debe comer saludable, realizar ejercicio y no permitir que alguien, que ella no desee lo toque y, en caso de ocurrir, deberá contarlo a un adulto de confianza.

Algo que también debes recordar y que no es menos importante, es que se atreva a contar sus emociones y sentirlas, nunca reprimirlas, ya que esto es de lo más saludable en varios aspectos, pues escuchar a las niñas desahogarse siempre va a resultarles liberador y a ti te ayudará a entender mejor el momento por el que atraviesa y cómo actual al respecto.

Otro aspecto es enseñarles que no necesita de una pareja para poder cumplir sus expectativas, gustos o sueños, ya que ella darle a conocer que con esfuerzo y trabajo duro, podrá lograr sus metas, sin pedir el permiso o validación de sus actos a un hombre, e incluso, viajar sola por el mundo.

¡Dile que no se rinda!