Amistad con tu ex, ¿sí o no? Lo que deberías saber antes de lanzarte a esa misión suicida

Amistad con tu ex, ¿es posible? Los expertos y la ciencia han investigado este tipo de relaciones pero los resultados no son tan alentadores.

Más de uno ha terminado una relación de pareja con la falsa ilusión de establecer una amistad con su ex. Sin embargo, los expertos y hasta la propia ciencia dicen que en la mayoría de los casos, esto no es posible.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por psicólogos de la Universidad de Kansas, citado por Muy Interesante, el 60% de las personas deciden mantener la amistad después de una ruptura.

Sin embargo, “que sea habitual no tiene por qué ser positivo, pues estas amistades no siempre son exitosas”, ya que en su investigación determinaron que no sobreviven.

Pese a esto, los científicos detectaron que hay cuatro motivaciones principales que influyen en que queramos seguir en contacto: no perder el apoyo emocional que este le brinda, razones económicas o prácticas, la cortesía y por último, conservar aún sentimientos románticos.

¿Cómo establecer una amistad con tu ex sin morir en el intento?

Lo fundamental que hay que saber, es que esto solo es posible (y recomendable) si la separación se produjo de manera amigable por ambas partes.

Si la ruptura es dolorosa para alguno o ambos, es mejor alejarse y estar sin ver a la persona durante una temporada hasta que estos sentimientos cesen. De lo contrario, es probable que tendrán una relación tóxica.

Peor aún si todavía existen sentimientos románticos, dificultando la amistad porque alguno guardaría la esperanza de revivir el episodio amoroso o viviría anclado en el pasado. En todo caso, siempre hay que tener en cuenta cómo se siente la otra persona y no ser egoístas.

Ser amigo de tu ex significa formar parte de su vida, saber qué hace, escucharle, ayudarle; en definitiva, tratarle como un amigo más, por lo que es bueno establecer límites y dejar por fuera aspectos como la sexualidad.

Si todo esto está alineado, la madurez y la comunicación harán más llevadera la transición, porque es difícil pero no imposible.