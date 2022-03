Despejamos 10 mitos sobre la sexualidad de las mujeres

Los temas relacionados a la sexualidad, particularmente la de las mujeres, están rodeados de mitos y muchas dudas debido a la falta de acceso a una educación sexual de calidad que permita recibir información certera y acorde a las diversas etapas de desarrollo. Muchas de esas dudas y cuestionamientos son traspasados por generaciones, por el temor de abordar estas temáticas abiertamente.

Por ello, el Área de Salud de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, Aprofa, aclara algunos de los mitos más comunes entre sus usuarias, cuyo rango etario se ubica mayoritariamente sobre los 35 años. Esto, se desarrolla en el marco de la campaña #8MTODOELAÑO, que busca que el acceso a información y la Salud Sexual y Salud Reproductiva sea un Derecho Humano.

Mito: Después de los 40 años disminuye la fertilidad, por lo que no es necesario el uso constante de métodos anticonceptivos.

Se suele creer que después de los 35 años la fertilidad disminuye y por tanto las posibilidades de embarazo. Esto no es así y dependerá de cada mujer, por lo que se recomienda mantener los métodos usualmente utilizados y no olvidar los métodos de barrera para la prevención de ITS y VIH.

Mito: Las mujeres mayores ya no sienten placer, ya que se pierde la sexualidad.

Existe la idea de que a medida que las mujeres avanzan en edad, la sexualidad pierde importancia en sus vidas. Es importante reconocer que la sexualidad es mucho más que las expresiones sexuales, estas últimas dependerán de cada un@.

Además, el placer es una dimensión a la que todas las personas deberían tener acceso, de acuerdo a sus gustos, necesidades e inclinaciones, sin límite de edad. El placer no requiere necesariamente de relaciones sexuales penetrativas.

Mito: La incontinencia urinaria es normal en etapa de climaterio y/o menopausia o luego de un parto y hay que aceptarlo.

La incontinencia urinaria en cualquier etapa de la vida de una mujer, puede ser abordada y trabajada por profesionales competentes en la materia y puede ser mejorada. Cualquier persona tiene derecho a recibir atención especializada para mejorar situaciones sobre su salud sexual y reproductiva, sobre todo aquellas que representan una molestia para la vida cotidiana.

Mito: Las mujeres deben aceptar que en el climaterio y/o menopausia tendrán síntomas como bochornos, sequedad vaginal, disminución de la libido, entre otros.

Existen diversas alternativas para abordar el climaterio en las mujeres y estas dependerán de las condiciones de salud de cada una. La calidad de vida y el poder continuar con las actividades normales, es un factor importante a considerar por los profesionales de salud para entregar las mejores alternativas de acuerdo a cada mujer.

5. Mito: Con el paso de los años el PAP duele.

La toma del PAP puede ser un procedimiento incómodo en muchos casos. En ninguna situación debería ser doloroso. Para eso, es necesario utilizar el enfoque de Derechos en la atención, para que así cada persona pueda comunicar su sentir, y que él o la profesional identifique maneras de reducir las molestias.

6. Mito: Si no hay antecedentes de cáncer de mama en tu familia, no necesitas hacerte la mamografía.

Los controles anuales de Salud Sexual son fundamentales para cada mujer en todas las etapas de su vida. En ellos se les podrán indicar en qué momento tomar los exámenes rutinarios como mamografías, entre otros. Esto permitirá pesquisar cualquier patología de manera temprana lo que influirá directamente en el bienestar y en la salud.

Mito: Cuando te llega la menopausia ya no puedes tener relaciones sexuales

La menopausia no implica abandonar la vida sexual. La decisión es particular de cada mujer, y si se experimentan dificultades, es necesario consultar para obtener una consejería que permita resolverlas.

Mito: Sobre 35 años no se pueden vacunar contra el VPH.

La vacuna contra el VPH ha demostrado ser efectiva en personas entre los 9 y 45 años. Si bien lo ideal es la vacunación antes del inicio de las relaciones sexuales (por ello en Chile es puesta en 4to y 5to básico) la vacuna ha demostrado tener beneficios en mujeres con actividad sexual iniciada. Incluso si ya has tenido una cepa del VPH, podrías beneficiarte de la vacuna porque puede protegerte de otras cepas que aún no tienes y que son las que se han relacionado con mayores tasas de cáncer a nivel mundial.

9. Mito: Para mantener una buena higiene, las mujeres deben usar productos especiales.

Para el aseo genital solo es necesario agua. Si se identifican signos de alerta como mal olor o fluidos anormales, es necesario consultar con un o una profesional para que identifique si hay alguna patología y en ningún caso se deben automedicar o utilizar productos sin prescripción.

10. Mito: La picazón o molestias genitales son normales después de los 35 años, por la baja de las hormonas.

Ninguna molestia en nuestros genitales debe ser considerada normal. Por lo que ante cualquier cambio que notes debes consultar con un especialista.