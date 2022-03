Ventajas de ser mamá después de los 30, para que nunca te digan que se te pasó el tren

No hay edad para ser madres Foto compuesta

Para tener hijos no hay edad, aunque la sociedad te diga lo contrario, y es que cada mujer tiene su tiempo y debe ser respetado, nadie debe presionarte por no ser mamás antes de los 30.

Muchos consideran que, si al llegar a los 30 no han tenido hijos, ya se les “pasó el tren”, y nunca los tendrán, y no es así.

Por eso, desde los 25 o antes comienzan a preguntar que para cuándo el bebé, presionando a las mujeres, y haciéndolas pensar que hay un límite, sometiendo a un estrés innecesario.

Si llegas a los 30 sin hijos, lo que menos quieres escuchar es que ya no puedes ser mamá, además que tener hijos a esta edad o después tiene muchas ventajas y aquí te las explicamos, para que ya no te sientas mal con tantas presiones sociales.

Cuáles son las ventajas de ser mamá después de los 30

Tienes mejores habilidades mentales

A los 30 o más tienes una mayor habilidad mental, lo que te permite desempeñar la maternidad con mayor eficacia y madurez.

Además, está comprobado científicamente, pues según un estudio publicado en el periódico de la Academia Americana de Geriatría, a los 30 se tiene una mayor “capacidad de resolver problemas”, y mejor “habilidad mental”.

Crianza respetuosa, con paciencia y empatía

Al ser mamá a los 30 también tienes un mayor equilibrio emocional, paciencia y empatía, lo que hace que le des una crianza respetuosa a tu pequeño.

También, has aprendido de las mujeres que se han convertido en madres a tu alrededor, aprendiendo lo bueno y lo malo, y lo que debes hacer, por lo que podrás ofrecerle una mejor crianza a tu hijo.

Mayor estabilidad económica

Otro beneficio de ser madre a esta edad es que tienes estabilidad económica, y un trabajo estable, mejor que lo que tenías a los 20.

Por lo que tener un hijo a esta edad es mucho mejor tanto para tu bebé, que llegará a un hogar estable, como para ti.

Maternidad deseada

Si tienes un hijo a los 30 o más sin duda es porque es deseado, y no es un embarazo que te tomó por sorpresa y para el que no estabas preparada, ni tu pareja tampoco.

Por lo que ser mamá a esta edad es lo mejor, pues eres una mujer madura, que deseaba ser madre, y está lista para esta nueva etapa, luego de haber vivido, disfrutado, y viajado.

Tendrás hijos más inteligentes

Está comprobado por la ciencia que si tienes hijos a los 30 o más serán más inteligentes, y es que un estudio realizado por investigadores de la London School of Economics reveló que los niños de mamás que tenían 30 años o más “desarrollaron un vocabulario más amplio a una edad más temprana”.

Así lo revela el portal Etapa Infantil, donde se explica que estos niños tuvieron puntuaciones más altas en las pruebas de coeficiente intelectual que aquellos niños de mamás de 20 o más.

Según expertos, esto se debe a que las mujeres a esta edad llevan una vida más saludable y alimentación más sana y son más maduras a la hora de criar a sus hijos, ofreciéndoles una mejor educación.

Así que no dejes que nadie te presione o te haga sentir mal porque llegaste a los 30 y no tienes hijos, no se te “pasó el tren”, ni te quedarás sin tener hijos.