Estos son los tipos de relaciones tóxicas: descubre si la tuya es una de ellas

Hablar de relaciones tóxicas engloba muchas características diferentes, porque no hay una sola manera en la que se pueden desarrollar. Por esto, es fundamental saber cuáles son sus tipos para reconocer si estamos en una de ellas.

Eso sí, en todas hay actitudes que resultan dolorosas e incómodas, tienden a ir empeorando con el tiempo y por más irónico que suene, cuesta dejarlas atrás por el gran apego que se generó.

Tipos de relaciones tóxicas más comunes

Uno ejerce el control sobre el otro

Relación tóxica Ejercer control sobre el otro y reducir su libertad son grandes señales de alerta en una relación.

Más que una pareja, pareciera que tuvieses un jefe. En este tipo de relaciones una parte domina y lleva la voz cantante siempre, mientras que la otra persona sumisa por completo se “deja hacer”, asegura la experta, Sonia Castro.

Ella hace hincapié en que las parejas son para complementarse y no para llenar lo que al otro le falta. Por tal motivo, no es válido controlar, manejar, decidir y frenar la iniciativa del otro como si no existiese la libertad.

Co-dependencia

Relaciones tóxicas Siempre hay que ponerse a uno mismo en primer lugar.

No obstante, en la acera del frente están las relaciones co-dependientes, es decir, en el que ambos son sumisos y se necesitan el uno al otro obsesivamente.

Anteponen las necesidades de la otra persona antes que la suya, por lo que no logran sobrevivir a largo plazo.

“Las necesidades individuales se pierden, se alejan, se olvidan y nunca se satisfacen, así que habrá infelicidad en ambas partes”, apunta.

Relaciones idealizadas

Relaciones tóxicas Hay que estar con la otra persona entendiendo que tiene virtudes y defectos, además que hay un plan de futuro juntos.

También pasa que hay uniones donde ambos tienen conceptos errados sobre el amor en la pareja o se enamoran de una versión idealizada de la persona, en vez de la real.

“En este caso los miembros de la relación tienes expectativas totalmente distintas de lo que es o va a ser su relación”, por no haber sido claros desde el inicio.

Todo es una mentira

Relaciones tóxicas El chantaje, la mentira y los miedos son parte de estas relaciones.

Este es uno de los tipos de relaciones tóxicas más comunes porque la otra persona realmente nos elige para llenar un vacío, para satisfacer el deseo sexual, por una crisis existencial, para recibir la aprobación de los demás, entre otros.

Es decir que las motivaciones no son las correctas para estar en pareja, generando mucho dolor en el que fue engañado y generó lazos afectivos.