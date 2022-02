Te demuestra que te quiere pero no da el siguiente paso: lo que debes saber de los hombres con miedo al compromiso

Aunque sabes que te quiere, es un experto en evadir sus propios sentimientos. Unos le llaman cobardía, pero en realidad, se trata de miedo al compromiso, un temor que nace de concepciones erróneas del amor y las relaciones.

Ya sea por cosas que sucedieron en la infancia con sus padres o tras una mala experiencia en la juventud y adultez, muchas veces se presenta hasta de manera inconsciente con actitudes que autosabotean la unión con la otra persona.

De hecho, si se repite en varias oportunidades, se van convirtiendo en patrones tóxicos que le impedirán establecer relaciones estables, por lo que el cambio requiere de hombres comprometidos en trabajar en sí mismos.

Algunas características comunes en los hombres con miedo al compromiso

Todos le tenemos miedo al rechazo y al abandono, pero las personas que sufren miedo al compromiso tienen la ansiedad de que en cualquier momento volverá a suceder y quedarán heridas.

Por eso, apenas hay un conflicto ‘empacan’ sus sentimientos y salen corriendo, les cuesta tener una conversación directa y honesta y en general, evitan tener enfrentamientos.

Precisamente, como no tiene el valor para resolver las cosas de manera honesta asume entonces actitudes pasivo-agresivas, escapándose suavemente a medida que sus textos y llamadas se desvanecen, o te abandona rápidamente.

Asimismo, se puede ver cuando sus palabras no acompañan sus actos (te dice que te quiere, pero no te pide formalizar), te presenta con sus cercanos como solo una amiga, no habla de planes a futuro contigo, entre otros.

¿Qué hacer con este tipo de hombres?

En primer lugar hay que entender que no podemos cambiar a nadie, todo debe partir del deseo de esa persona de estar dispuesto a hacer que funcione y enfrentar sus miedos.

Puedes estar ahí para ayudarlo a romper sus patrones negativos con amor, empatía, paciencia y bondad, respetando sus individualidades, sus espacios e independencia, validando su valor y cada quien creciendo en conjunto.