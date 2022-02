Parejas que trabajan juntas ¿cómo lo llevan a cabo?

Trabajar con tu pareja podría ser uno de los desafíos más importantes en una relación, pero de eso se trata ¿verdad? De compartir hasta tus sueños y fracasos juntos. Si no experimentas nunca comprenderás de qué está hecho ese amor, si de la fuerza de seguir cada día luchando por esos anhelos o simplemente es muy débil como para fracasar en el intento.

Lo que si es cierto es que dos parejas maravillosas nos han compartido su historia de vida como pareja y empresarios. Espero su historia te inspire tanto como a nosotros.

Diana Torres y Leonardo Yépez García

Esta pareja de esposos, amigos, papás y empresarios viven el día a día planificando sus sueños. Su historia nace hace 13 años por redes sociales y hace ocho años decidieron afianzar su amor con el tan ansiado ¡Sí acepto! Tienen un pequeño bebé de tres años, el pequeño Tommy. Diana nos dice que él es su todo.

Diana Torres y Leonardo Yépez García Una pareja a 'todo terreno', esposos, socios y papás. (cortesía)

Su empresa Spartan nace para brindar asesorías y capacitación para afianzar las ganas de aprender y emprender de decenas de personas, les pregunté ¿cómo es trabajar juntos?Pues su complicidad ha sido la clave de su éxito y eso nos queda claro.

Cómplices y socios

Trabajar juntos e algo que me gusta mucho porque sé que a mi lado tengo a un socio y amigo con el mismo objetivo en común, dice Diana. Nuestro objetivo en pareja es crecer como personas, profesionales y que nuestra empresa sea tan grande que se pueda expandir y demos trabajo a más personas. Él sin duda me inspira y motiva para crecer en todos los ámbitos de mi vida.

Las cuentas claras con las finanzas

Leonardo es muy bueno en el ámbito administrativo y por supuesto él lleva las finanzas de la empresa y de la familia. Cada uno cumplimos con un rol y respetamos nuestros espacios y eso creo que es clave dentro del mundo de emprendedores. Mi área es el lado comercial de la empresa y de igual manera mi esposo respeta mis decisiones y apoya mi gestión como yo la de él.

Vida de empresarios y pareja

La vida como socios y pareja no es complicado porque tenemos muy claro que en todos los roles que cumplimos dentro del hogar y de la empresa deben existir los espacios para nosotros mismos y no mezclamos eso, quiero decir que cuando yo quiero salir con mis amigas lo hago y cuando Leonardo quiere reunirse con sus amigos o hacer planes diferentes lo hace porque respetamos nuestros momentos juntos, separados y de ocio. Disfrutamos al cien por ciento de nuestra familia, cuando estamos juntos aprovechamos todo el tiempo para nuestro hijo y así en todo lo que realizamos.

¿Cómo manejan las diferencias de empresarios en casa?

Para nosotros los problemas de la empresa siempre tienen que tener una solución, aunque muchas veces no sabemos cómo manejarlos pero ya lo estamos trabajando. En casa a veces es complicado no llevar un conflicto del trabajo porque en muchas ocasiones es el único sitio donde estamos tranquilos y podemos conversarlo, sin embargo, nuestra familia siempre será lo más importante y cuidamos de ella, sin dejar de lado nuestras responsabilidades como emprendedores.

Inge Behr de Cedeño y Luis Cedeño

Empresa Waffle de Pan de Yuca Vegano

Hablar con esta pareja es sentir la realidad detrás del escenario. Nos hablan de sus tropiezos como esposos y empresarios pero también nos cuentan que no podrían emprender si no se tienen juntos. Están juntos 21 años y tienen 19 años de casados, cuatro hijos y un perrito.

Inge Behr de Cedeño y Luis Cedeño "Si estamos juntos, lo podemos todo"

Queremos saber quá tan complicado puede ser tener un matrimonio y una empresa ¿cómo logran complementarse? y quién esta detrás de los Waffles más saludables de Guayaquil. Esta empresa fue una bendición, o así lo dice Inge, todo comenzó en 2019 pero en plena pandemia alcanzó mucho éxito.

Altas y bajas pero siempre juntos

No es nada fácil, a nosotros nos ha costado algunos tropiezos, sin embargo, hemos aprendido en este tiempo a llevar nuestra relación laboral en la comunicación y el respeto, menciona Inge. Lo hemos conseguido porque antes que nada conversamos y definimos qué rol íbamos a desempeñar cada uno dentro del emprendimiento, la idea que más nos ha ayudado es realizar una reunión semanal en la que hablamos todo lo relacionado al emprendimiento. Luis es la persona más organizada y aunque a veces le choquen un poquito algunas cosas mías por no ser tan organizada, él me guía y nos entendemos por el bien del negocio.

Jamás nos quedamos con alguna cosa que le querramos decir al otro, por ejemplo; la admiración que sentimos él por mí y yo por él. Siento que esto ha servido de mucho para saber cuan importates somos como socios y pareja.

Él lleva las finanzas

Luis lleva las finanzas de la empresa y casa porque él es experto en finanzas, e incluso es asesor en compañías grandes y con emprendedores como nosotros y quien mejor que él para hacer ese trabajo. Lo admiro un montón y es una bendición contar con su trabajo y conocimientos dentro de nuestro emprendimiento.

No hay espacio para el desgaste emocional

Yo evito el conflicto en cualquier ámbito porque no le doy cábida al desgaste emocional, no existen resentimientos cuando algo no va como esperamos dentro del negocio o en la familia, por lo que las cosas del trabajo se resuelven en el mismo lugar con acuerdos y comunicación, y las cosas de la casa en la casa.

Sin duda el amor va más allá cuando encuentras en una misma persona todo lo que buscas para realizar tus sueños. Estas parejas confirman que no todo es miel sobre ojuelas, sin embargo, el amor, el respeto y la comunicación son bases sólidas del éxito en sus hogares y en sus negocios.