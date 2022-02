¿Qué secuelas emocionales y psicológicas te puede dejar una relación como la del “Estafador de Tinder”?

Es verdad que las redes sociales tienen aspectos positivos y negativos, como todas las cosas. La parte positiva es que son muy útiles para distraernos, conocer a nuevas personas de manera online, porque no todas las personas tienen malas intenciones. Sin embargo, son medios para llegar a muchas otras cosas negativas, en los últimos meses se han encendido las alarmas por secuestros gracias a las Apps de citas, estafas, robos, en fin un sinnúmero de cosas.

El “Estafador de Tinder” es una clara señal de lo que puede dejar una persona sobre nosotros, en el documental el hombre estafó a estas mujeres con dinero que a la final en algún momento lo pueden volver a recuperar; pero nadie habla de las secuelas psicológicas y emocionales que dejan en las víctimas.

Dos profesionales en el mundo psicológico nos explican qué secuelas dejan este tipo de eventos y quienes son más vulnerables para adentrarse en este mundo.

La explicación de dos especialistas

MSc. Ana Lucía Carrión, Psicóloga Clínica, nos explicó que las personas con baja autoestima tiene más probabilidad de caer en el mundo de las citas con desconocidos, las redes sociales. Estos medios son los más apropiados para interactuar con las personas porque de alguna manera se sienten más seguros y en confianza que haciéndolo de manera presencial.

Un testimonio en específico que Lucía nos cuenta es el de una paciente que mantuvo una relación por medio de estas plataformas durante 6 meses con un hombre que utilizaba fotos falsas. El hombre le pedía dinero para cubrir ciertos gastos e incluso inventaba accidentes que había sufrido para lograr ayudas económicas por parte de su pareja.

Después de estos hechos lo primero que deja como efectos son la culpabilidad, la baja autoestima, la desconfianza, aislamiento y la depresión nos dice Lucía y a continuación nos brinda una explicación de cada una.

Culpabilidad

En la mayoría de casos las personas resultan ser estafadas con dinero y otros bienes, es ahí cuando nace el sentimiento de culpabilidad hacia nosotros mismos y las preguntas en torno al por qué. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué confié? ¿Por qué me pasan estas cosas a mi?

Baja autoestima

Empiezan a creer que por su aspecto físico fueron engañadas y que algo en la persona está mal y por esa razón los demás burlan su confianza, y con base a eso generan críticas propias de su cuerpo, de su rostro, y de su físico.

Aislamiento

Como la confianza esta rota, las personas comienzan a aislarse de los demás porque ya no confían en nadie todos pueden ser posibles estafadores. La comunicación presencial con otros se vuelve difícil porque ya no hay un ambiente seguro en ningun lugar, es lo que piensan las víctimas.

Bajo autoestima

Hay relaciones que se dan por redes y duran por años y luego de algún tiempo resulta que esas personas han tenido esposa o esposo, una familia, hijos y eso causa depresión severa en muchas personas por el estado de ánimo, los sentimientos de tristeza, culpabilidad, pensamientos negativos e incluso en muchos casos llegan al suicidio.

La opinión de otra especialista

Conversamos con la Psiquíatra Criminal y Psicoterapeuta, Yolanda Gutiérrez, sobre los efectos que dejan las relaciones tóxicas y aún más si estas son por redes sociales.

Yolanda comienza explicándonos que si una relación en redes sociales tiene reglas y conductas agresivas desde un inicio por cualquier de las dos partes ya es una relación que no va por buen camino así esta sea fuera de redes sociales. Las relaciones sanas se construyen con los aprendizajes diarios no con las vivencias que ya tuviste en el pasado y esto es algo que debemos comprender y sanar para no continuar repitiendo.

Signos de alarma

Dice tener varios testimonios que desde que conocieron a su pareja en redes sociales ya tienen reglas que cumplir, no le pueden contar a nadie de su relación, no pueden salir cuando ellos las necesitan, no pueden incumplir sus citas virtuales, en fin muchas situaciones que realmente son abusivas y que se deben reconocer y frenar a tiempo.

Las principales secuelas

Depresión y baja autoestima son los signos prinicipales para detectar que una persona estuvo en una mala relación. Lo primero que siempre hago como profesional es ayudarles a reconocer que lo que sucedio no tiene culpa en esa persona si no en quien provoca el daño y lo segundo es aprender a soltar de a poco en un proceso que sea respetuoso con mi paciente.

Lo que recomiendo es que realmente pongan atención a cualquier signo de alarma que pueda poner en riesgo sus vidas, su estabilidad emocional y cualquier cosa que afecte directamente su bienestar. Las relaciones en redes sociales, en la vida diaria no son malas, lo que es malo es poner tu vida como un libro abierto para que cualquiera afecte o llegue hasta las partes más sensibles de una persona.