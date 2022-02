Cosas que un ex jamás debe hacerte tras una ruptura

Las rupturas nunca son fáciles, especialmente cuando le dedicaste tanto tiempo y esfuerzo a una relación que finalmente no pudo ser.

En un plano ideal, romper con una persona no significa quedar en malos términos sino distanciarse sin rencores y llevar una relación cordial en caso de tener una crianza de hijos compartida.

Sin embargo, hay ocasiones en las que un ex puede volverse extremadamente tóxico, al grado de convertir la ruptura en una pesadilla que puede llegar a poner tu integridad en peligro.

En las últimas semanas, Kim Kardashian y Kanye West han estado en la mira por la guerra que mantienen tras haberse divorciado. Específicamente el rapero es quien ha dado muestras de no poder superar a la empresaria, quien ahora tiene otra relación.

Kim Kardashian e Pete Davidson (Reprodução: Instagram)

Kanye ha hecho publicaciones sobre “recuperar a Kim” e incluso le ha pedido a los fans atacar a Pete Davidson, su novio.

“Si ves a Pete en la vida real, gritale al perdedor desde los pulmones y di Kimye para siempre”, escribió en una publicación del domingo.

“Desearía que mi esposa estuviera conmigo y nuestros hijos sentados en la línea de la yarda 50 @kimkardashianS Siempre recuerda que West fue tu W más grande”, se lee en otra publicación.

Kanye ha insistido que luchará por recuperar su antigua vida y que no está dispuesto a soportar a quien se oponga.

Kim Kardashian y Kanye West A pesar de intentarlo, Kim Kardashian decidió alejarse de Kanye por el bien de sus hijos

Aunque esto parezca “una polémica Kardashian West más”, es algo que sí pasa en la vida real y que resulta preocupante. Hay conductas y actitudes que por ningún motivo debes aceptar de un ex.

Obsesión

Un ex novio obsesivo es el tipo de sujeto que te seguirá a donde vayas, incluso si tú no lo sabes. No perderá la oportunidad de preguntar por ti a tus conocidos, y pasará el rato espiando tu actividad en redes sociales. Es probable que incluso hable abiertamente sobre ti y cómo desea recuperarte.

No respeta tu privacidad

Aunque estén separados, todavía siente que tienen derecho a saber lo que estás haciendo y con quién. Es probable que incluso te bombardeé de mensajes, preguntando sobre tu vida.

Si tienen hijos, estos serán cuestionados sobre lo que hacen cuando están contigo. Un rasgo tóxico es que no duda en utilizarlos para obtener información sobre ti.

Hay una diferencia muy grande entre una interacción amistosa y un intento de control que por nada debes permitir.

Interfiere con tus nuevas relaciones

Kim Kardashian y Kanye West

El clásico “no te quiero, pero no quiero que nadie más te tenga”. Un ex tóxico piensa que no tienes derecho a seguir adelante con tu vida por lo que es capaz de sabotear tus planes y eso incluye nuevas relaciones.

Te culpará por su infelicidad

No importa por qué no estén contentos, tú tendrás la culpa. Si no concreta proyectos, si no se lleva bien con sus hijos, si algo falla, no dudará en decir que estás detrás de sus fracasos.

Jamás cargues con los problemas de nadie y menos de alguien que ya no está en tu vida. No eres centro de rehabilitación y no tienes por qué hacerte responsable de sus emociones.

Te manipula y chantajea

Kim Kardashian y Kanye West

Su falta de seguridad y sentido de superioridad hacen que recurra a la manipulación para obtener atención y que les den la razón.

Un ex tóxico buscará confundirte y hacerte dudar de tu juicio para hacerte quedar como la mala y obtener puntos a su favor.

Poner a tus hijos en tu contra

Si tienen hijos, es casi seguro que han tenido que buscar llegar a un acuerdo para su crianza. Sin embargo, cuando estás lidiando con un ex tóxico, es probable que este haya intentado ponerlos en tu contra hablando mal de ti o haciendo una competencia del tiempo que cada uno pasa con ellos.