Señales que indican que estás lidiando con una crianza compartida tóxica y cómo sobrellevarlo

Los divorcios son complicados, especialmente cuando hay hijos de por medio. Y es que mientras que estos jamás deben ser una razón por la cual te quedes en una relación que no es buena para ti, sí deben ser una razón para llevar una separación bajo los mejores términos en la medida de lo posible.

Una vez que haya pasado la turbulencia de un divorcio, debes llegar a un acuerdo con tu ex pareja de modo que puedan criar a sus hijos juntos aunque estén separados.

Estar en buenos términos con tu ex no significa que deban ser amigos, ni tampoco que deban convivir sino de tener un trato a base de respeto, confianza y madurez.

hijos de Kim Kardashian

Lo ideal sería que ambos sean capaces de trabajar juntos, dejando de lado sus diferencias y priorizando el bienestar de sus hijos. Además de ver por temas como su educación, alimentación, atención médica y techo, deben velar por su salud mental evitando conflictos derivados de sus desacuerdos.

Es justamente cuando las actitudes y coductas tóxicas de una de las partes o de ambos terminan afectando a todos.

El caso de Kim Kardashian y Kanye West ha dado mucho de qué hablar por tratarse de uno de los divorcios más tóxicos en la farándula de los últimos años.

Kim Kardashian y Kanye West

Y es que mientras que se separaron desde principios 2021, el rapero ha tenido actitudes bastante tóxicas en contra de la empresaria.

Kanye no ha dejado de acechar a Kim, ni tampoco de criticar la forma en la que se está haciendo cargo de sus hijos o hablar pestes de la nueva vida que tiene al lado del comediante Pete Davidson.

La crianza compartida con un ex tóxico puede ser extremadamente difícil.

Kim Kardashian con North, Saint, Chicago y Psalm. Kim Kardashian West posa con sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm. / Foto: Instagram @kimkardashian

No importa cuán flexible, comprensiva o firme seas, no se puede trabajar en una crianza compartida sana con una persona tóxica. La razón por la cual es muy simple: La crianza compartida requiere un esfuerzo compartido y una intención compartida.

¿Tu ex es controlador? ¿Emocionalmente abusivo?¿Minimiza, niega o te echa la culpa de todo?

Éstas son las señales que revelan que estás lidiando con una crianza compartida tóxica.

Ex narcisista

Kim Kardashian y Kanye West

El prefijo “co” significa “juntos, relacionado, en común”. Los narcisistas no comparten los mismos objetivos que tú y ese es uno de los mayores problemas a los que puedes enfrentarte.

Estos no son capaces de poner primero los intereses de los niños porque están convencidos que primero están ellos mismos.

Gaslighting

Tu ex pone a prueba tu percepción de la realidad, para mantener el control y el dominio sobre la situación.

Siempre te están menospreciando, socavando tus esfuerzos en la crianza de tus hijos

Siempre te recuerda tus defectos con la intención de menospreciarte. A la larga, llevaría a que sientas que “no suficientemente buena”.

Ignoran tus reglas y no respetan tus límites

Kim Kardashian y sus cuatro hijos Foto: Instagram @kimkardashian

Lidiar con un ex tóxico puede significar que este no respete los límites establecidos, modificando los acuerdos a su antojo e interfiriendo en la rutina que tienes con tus hijos.

Te critica frente a los niños

Una ruptura puede llevar a que tengamos pensamientos y conversaciones basura de la otra persona sin embargo, debe caber la prudencia para evitarlos, especialmente enfrente de los hijos. Un ex tóxico buscará la forma de “ganarse” a los niños hablando mal de mamá y posicionándose como el héroe.

Kim Kardashian

Haz de la comunicación respetuosa una prioridad

Puede que no seas amiga de tu ex, después de todo, te divorciaste por una razón, pero eso no significa que no puedan tratarse civilizadamente. El respeto es fundamental para la salud de cualquier familia. No dejes que las emociones negativas te ganen ni te dejes llevar por las formas del otro.

Nunca utilices a tus hijos como mensajeros o intermediarios. Ponerlos en medio del drama no es justo para ellos.

Pon a tus hijos primero pero no te descuides a ti misma.

Anteponer la seguridad y el sentido de estabilidad de Tus hijos a sus diferencias es clave para una separación “exitosa”. Haz lo que sea necesario, incluso si eso significa trabajar con un terapeuta familiar para ayudar a facilitar la conversación entre tú y tu ex. Del mismo modo no dudes en estar asesorada legalmente en la medida que puedas.