Las vacunas que más protegen contra el Covid-19 según un estudio

Un grupo de cientificos de la Copenhagen Trial Unit, en Dinamarca, analizaron que tipo de inmunidad brindan cada una de las vacunas contra el Covid-19

Las vacunas de ARN, Pfizer y Moderna son las más emblemáticas, “parecieran ser más efectivas para prevenir la infección sintomática”, así lo expresaron científicos pertenecientes al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

En tanto, las vacunas como AstraZeneca, Sputnik V y Cansino- serían más eficaces a la hora de “reducir la mortalidad”.

“La eficacia en la prevención de Covid-19 mostró ser de 95% para las vacunas de ARN mensajero; 61% para las vacunas inactivadas (como las de Sinovac y Sinopharm); 77% para las de subunidades proteicas (como Novavax) y 68% para las de vectores virales”, aseguraron en el documento.

¿Qué dice el estudio?

Los cientificos a cargo señalaron en el artículo publicado por la revista Plos One, que este trabajo de investigación tiene como finalidad eliminar las dudas de quienes desconocen o todavía desconfían de los beneficios de vacunación y aún no se han inmunizado, así como de quienes se vacunaron, pero no completaron el esquema recomendado.

“Todas las vacunas mostraron ser más efectivas que los placebos o controles, pero las de vectores virales tuvieron el efecto más marcado”. así lo expresaron.