5 tipos de ex a los que no deberías dar segundas oportunidades

Antes de establecerte con alguien, tendrás que pasar por varios desamores y decepciones. En el camino estáran esos ex tóxicos que, con base a sus malas acciones, te abren los ojos sobre lo que realmente quieres y mereces (y por supuesto no mereces un amor a medias)

Y mientras que para algunas es fácil deshacerse de un ex tóxico y avanzar, para otras, se vuelve algo complicado pues estos siguen rondando con la esperanza de volver.

Khloé Kardashian y Lamr Odom

Recientemente Lamar Odom, ex esposo de Khloé Kardashian, reveló algo un poco extraño y es que había estado soñando con ella.

Los fanáticos de las Kardashian sabrán que Lamar, quien se casó con Khloé en 2009, ha pasado los últimos meses expresando su pesar por la ruptura de su relación.

Khloé se divorció del ex basquetbolista en 2013, luego de varios rumores de infedilad y el fuerte consumo de drogas y alcohol que lo llevaron a una sobredosis que casi le arrebata la vida.

La empresaria detuvo el proceso de divrocio en 2015 para cuidar de él pero finalmente terminaron separándose. Desde entonces, el deportista no ha perdido la oportunidad de expresar su arrepentimiento por dejarla ir.

Pero ella no ha estado exenta de amores fallidos pues también vivió más infidelidades con Tristan Thompson, padre de su hija True.

Su hermana Kourtney también ha lidiado con su ex tóxico, Scott Disick, quien nunca se alejó de ella a pesar de estar separados. El empresario incluso fomró parte de Keeping Up With the Kardashians.

Scott incluso ha opinado sobre la nueva relación de Kourtney con el baterista Travis Baker y se ha dicho que está furioso por la nueva vida de su ex.

foto_0000000120161123123737_scott_disick_kourtney_kardashian_ap.jpg (Scott Roth/Scott Roth/Invision/AP)

Otra famosa con un ex tóxico es Rihanna. Con la noticia de su embarazo, muchos han recordado el infierno que vivió al lado de Chris Brown, quien terminó arrestado tras golpearla durante una discusión.

La cantante ahora parece estar teniendo todo con lo que había soñado, entre un emporio de belleza, un novio que la ama y un bebé en camino.

Si algo nos han enseñado las famosas es que hay exes a quienes no debemos dar segundas oportunidades, no importa si dicen que “todos merecen el beneficio de la duda”.

Rihanna

Aquí los tipos de ex con los que debes tener cuidado.

El ex novio obsesionado

Es el tipo de sujeto que te seguirá a donde vayas, incluso si tú no lo sabes. No perderá la oportunidad de preguntar por ti a tus conocidos, y pasará el rato espiando tu actividad en redes sociales. Es probable que incluso hable abiertamente sobre ti y cómo desea recuperarte

El controlador

Dejaste a este ex porque intentó controlar cada uno de tus movimientos. Es probable que si intenta recuperarte, siga teniendo las mismas actitudes pues piensa que si no te tiene bajo control, te perderá. Siempre tendrá algo que decir sobre tus amistades, tu familia y tus pasiones. Nadie necesita que le digan qué hacer y cuándo hacerlo.

Divorcio

El mentiroso

Es problabe que la relación no haya funcionado por sus mentiras. Quien traiciona tu confianza, no merece tu tiempo. Nunca confíes en un mentiroso. Toda relación sana se basa en la buena comunicación, el respeto y la honestidad. Dar una segunda oportunidad a alguien así es caer en la posibilidad de que te siga lastimando con metniras.

El narcisista

Este es un tipo peligroso ya que usa la manipulación para convencerte de que debes de seguir con él. Sólo trabaja las cosas en sus términos, no en los tuyos así que siempre buscará que todo gire en torno a su persona.

El abusivo

Hya mucho que decir sobre este tipo de ex pero hay una cosa muy importante que señalar: si alguna vez te puso una mano encima y has logrado salir de ahí, será mejor que no vuelvas. Una relación debe ser un refugio seguro, no algo que te provoque miedo y ponga en riesgo tu integridad.