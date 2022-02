El resurgir de Rihanna demuestra que ninguna merece el terror de una relación abusiva

Rihanna ha enloquecido al mundo con la inesperada noticia de su embarazo a través de las fotografías más geniales. La cantante luce espectacular, con una sonrisa y un brillo en sus ojos que hacía mucho no veíamos.

Desde el verano de 2020, “Riri” decidió darle una oportundiad al amor de la mano del rapero A$AP Rocky, quien según revelan, llevaba años enamorado de ella.

La pareja fue fotografiada en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana, donde Rihanna dejó ver su barriguita que se asomaba por la chaqueta rosa que vestía. También llevaba unos pantalones de mezclilla holgados y una cruz dorada con joyas de colores que enmarcó la zona del vientre.

En redes sociales, los fans se regocijaron por el momento y recordaron el camino que ha recorrido la cantante hacia esa felicidad, luego de haber vivido los estragos de una relación abusiva.

Hace poco más de diez años, el rapero Chris Brown agredió a su entonces novia Rihanna, en un Lamborghini la noche anterior a los Grammy.

La imagen de esta última, con un labio roto, un ojo morado y moretones en la cara, se extendió por el Internet, acaparando los diarios de todo el mundo.

Brown había admitido haberle sido infiel con una amiga y según contó el rapero, ella fue “quien enloqueció”. “Tiró el teléfono, ‘¡Te odio!’, lo que sea, lo que sea, comienza a golpearme, estamos en un pequeño Lamborghini, sabes que está peleando conmigo”, dijo Brown.

“Según recuerdo, trató de patearme pero luego realmente la golpeé. Con un puño cerrado, le di un puñetazo, y le rompí el labio, y cuando lo vi me quedé en shock, estaba ‘joder, ¿por qué la golpeé así? Entonces ella empezó a escupir sangre en mi cara, me elevó aún más”.

Brown también detalló que también la mordió “porque estaba tratando de conducir” y ella seguía forcejeando. El rapero siempre dijo que él estaba tratando de mantener la calma y le pedía a Rihanna que parara pero también fue él quien la dejó con el rostro lleno de golpes.

Desde entonces, los cargos de asalto y agresión han perseguido su imagen pública, sumado a las acusaciones de mujeres que han presentado denuncias policiales en su contra.

Rihanna nunca mostró rencor hacia Brown, al contrario, dejó que recibiera su merecido ante la ley pero también deseó que encontrara la felicidad. Así mismo, siempre ha dicho que lo que le sucedió a ella es algo que le puede suceder a cualquiera.

“Soy fuerte. Esto me pasó a mí, no causé esto. No lo hice. Esto me pasó a mí y le puede pasar a cualquiera”, dijo la cantante en entrevista con Good Morning America, poco después de lo sucedido.

— Rihanna