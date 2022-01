Las cualidades que tienen los hombres que sí saben amar, según la ciencia

La realidad es que amar es más complicado de lo que parece y no todas las personas saben hacerlo de forma sana y positiva, por lo que la ciencia se ha empeñado en descubrir cuáles son esas cualidades que marcan la diferencia.

Tanto en hombres, como en mujeres, hay ciertos rasgos que revelan que posee más que el potencial de un posible pretendiente, sino que se trata de una persona confiable a la que entregarle el corazón.

Cualidades de los hombres que saben amar

Es inteligente

De acuerdo con Soy Carmín, la Escuela de Economía Hanken en Finlandia detectó que cuanto más inteligente es un hombre, menos probabilidades hay de que sea infiel. Por esa razón, están abiertos a casarse y permanecer casados por muchos años.

Estar con un hombre inteligente te brindará esa estabilidad emocional que estás buscando, además de conversaciones muy interesantes.

Apoya activamente tu carrera

Un estudio de la Asociación Americana de Ciencia y Política Social detectó que los maridos eran un factor decisivo en dos tercios de las decisiones de las mujeres de renunciar a sus trabajos.

Por eso, es importante conseguir a un hombre que entienda que más que criar a los hijos, también tienes el derecho de cumplir tus objetivos profesionales y ser comprensivos y dispuestos a sacrificarse por el bien familiar.

Es inteligente emocionalmente

Por otra parte, investigaciones detectaron que este aspecto es clave para las relaciones duraderas, pues permite que ambos escuchen los puntos de vista del otro, sean empáticos y puedan llegar a acuerdos sanos.

Según el Dr. John Gottman, autor de The Seven Principles for Making Marriage Work, es esencial que sea una persona que respeta las opiniones ajenas, escuche lo que tienes que decir y no se sienta amenazado ante una mujer con criterio propio. Él debe celebrar tus logros y compartir tus valores.