Estas conductas de tu pareja no son besos o sexo, pero también cuentan como infidelidades

Aunque muchas veces se cree que las infidelidades están resumidas a tener sexo con otra persona o besarse, en realidad el rango es más amplio pues en toda relación deben haber límites.

Estos se construyen según los acuerdos que tenga cada pareja, pero hay ciertas conductas que van destruyendo el amor y la confianza porque no son bien recibidos por el otro.

Conductas que son infidelidades Cuando hay secretismo y la intención de ocultar las cosas a la pareja, es un gran indicador.

Conductas que también son infidelidades

Hablar con otras personas en plan amoroso o sexual

Cuando se está en una relación monogáma, el simple hecho de coquetear constantemente con otras mujeres, u hombres, por vía telefónica ya cuenta como una gran ‘red flag’.

Esto es solo un antecedente que puede dar paso a que se consume un acto íntimo, pues la persona ya tiene la mentalidad de mentir, de ocultar y disfrutar experiencias con otra persona que no es su pareja.

Conductas que son infidelidades Las microinfidelidades digitales son cada vez más comunes.

Las relaciones deben construirse sobre una base de total transparencia y confianza, así que cuando “las amigas” realmente no lo son, es normal sentirse decepcionada y herida.

No tomarse en serio la relación

Está bien salir en plan de amigos con derechos, pero cuando una persona cree que van en serio y la otra no actúa correspondiéndole, está jugando con sus sentimientos y fallándole a la responsabilidad afectiva.

Conductas que son infidelidades Cuando te dice que va en serio contigo, pero sus actos dicen otra cosa, ¡ahí no es!

Esto se ve en actitudes como ocultar la relación ante otras mujeres, desestimar la seriedad de la relación con otras personas, presentarla como solo una amiga ante amigos o familiares, entre otros.

Consultar la vida de las exparejas

Tampoco es el fin del mundo cuando por ocio stalkeamos la vida del ex o la ex para saber qué ha pasado, pero cuando esto se convierte en un interés frecuente, algo no anda bien.

Conductas que son infidelidades Estás en tu derecho de reclamar respetuosamente por esas conductas que se salen de los acuerdos de tu relación.

Peor aún cuando no puede dejar ir a esa persona: le escribe para saber cómo está, le recuerda fechas especiales, le hace regalos, interactúan siempre en las redes sociales, entre otros.