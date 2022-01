5 cosas que debes recordar si atraviesas una separación por infidelidad

Han pasado semanas desde el último escándalo de Tristan Thompson sin embargo, los estragos continúan para Khloé Kardashian.

Y es que recientemente se dio a conocer que todos los planes que tenía Khloé de mudarse se han puesto en pausa. La empresaria habría comprado una propiedad en la que viviría con el jugador y su hija pero tras la noticia que confirmó que Thompson le había sido infiel y que se había convertido en padre, la dejó devastada.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Ésta no es la primera vez que Thompson engaña a Khloé por lo que se dijo que había “terminado” con él para siempre, aunque eso no significa necesariamente hacer que seguir adelante sea más fácil.

No importa si es una Kardashian “acostumbrada ala polémica”, ser engañada apesta y nadie merece pasar por algo así. Una traición puede hacerte cuestionar todo sobre ti, tu relación y tu vida.

Cuando alguien a quien amas traiciona tu confianza, puede parecer un obstáculo insuperable, algo que nunca te permitirá salir adelante.

Es normal terminar envuelta en un sin fin de dudas pero puedes salir de esto, siguiendo estos consejos.

Khloé Kardashian

No es tu culpa

Superar la infidelidad significa llegar a ser conciente de que no tienes la culpa ni la culpa por sus acciones. Sí, quizá cometiste errores pero son parte de toda relación y no eres la única que debe responder. Estos son a menudo un trampolín para aprender y ser mejores pero si sólo tú estuviste dispuesta a trabajar en ello, quiere decir que la relación no estaba destinada a ser.

La decisión de engañarte fue únicamente de la otra persona

No eres responsable de las decisiones del otro ni tampoco debes asumir que es tu tarea resolver el desastre que ocasionó. Hay muchos factores que pueden llevar a una persona a cometer una infidelidad y ninguno tiene que ver directamente contigo, aunque es probable que el otro se justifique diciendo que “estaba aburrido” o “estancado”.

Las aventuras pueden surgir de necesidades personales profundas no satisfechas y uno busca formas de llenar ese vacío sin pensar en lo que esto implica.

No significa que haya sido infeliz a tu lado

Divorcio

Si bien es cierto que algunas personas engañan a sus parejas para escapar de relaciones infelices, los expertos han llegado a la conclusión de que se trata de una excepción y no la regla. Estudi9os clínicos sugieren que la mayoría de los infieles, de hecho, están tratando de escapar de algo completamente diferente y tiene que ver con la pérdida de su propia identidad.

Existe también evidencia de que una infidelidad exhibe un estilo de apego ansioso (caracterizado por el miedo al rechazo o al abandono).

Ponte primero

Parece una frase cliché pero nunca debes olvidear ponerte primero. La persona más importante en esta situación eres TÚ, así que cuídate. Aliméntate bien, no dejes de hacer esas actividades que te ponen feliz, descansa y rodéate de personas que te aman incondicionalmente. Especialmente si hay hijos de por medio, es importante que te esfuerces por estar bien, si no ellos tampoco lo estarán.

Pide ayuda

Si te sientes sobrepasada y no estás pudiendo seguir adelante, es mejor que busques ayuda profesional. Está bien tener una red de apoyo entre tus familiares y amigos pero también es necesario una ayuda extra. Un profesional te ayudará a entender tus emociones y canalizar todo eso que estás pensando.