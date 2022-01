Trucos para entrenar a tu cerebro para que quiera comer más sano

Comer más sano y llevar una vida saludable en general consiste en tomar decisiones inteligentes a favor del bienestar, que se producen luego de que entrenamos a nuestro cerebro a través de los buenos hábitos.

Los expertos le llaman plasticidad neuronal, es decir, esa capacidad del cerebro de adaptarse e a su entorno, formar nuevos circuitos y entrenar esas buenas elecciones que se traducirán en una vida plena con mejor estado de ánimo y en el peso ideal.

Entrenar el cerebro para comer sano Todo es cuestión de balance: 80% comida sana y 20% de gustos fuera de ello.

¿Cómo educar al cerebro para comer más sano?

“El cerebro genera constantemente nuevas células denominadas neuronas, y con nuestras diversas entradas y salidas, es decir, nuestras experiencias, entornos, pensamientos y acciones, ‘adiestramos’ nuevas vías en estas neuronas y sus conexiones, llamadas sinapsis”, explicó la especialista Uma Naidoo, a Vogue.

“Cuanto más utilizamos una vía neuronal, más fuerte se vuelve (y disminuye las más antiguas), lo que puede explicar por qué los hábitos pueden requerir cierta repetición antes de que se mantengan”, agregó.

Entrenar el cerebro para comer sano La actividad física también te ayudará a hacer elecciones saludables en la cocina y elevar el amor propio. (Stewart Cohen/Getty Images)

En otras palabras, el primer paso para transformar nuestra vida comienza precisamente en comenzar a hacerlo y repetirlo a diario hasta que se vuelva un hábito, pero para ello también hay ciertas claves.

Como por ejemplo, no echar todo a la basura cuando comemos algo que no necesariamente es tan sano. Esto no hay que estigmatizarlo, sino disfrutarlo, y en la siguiente comida seguir con una alimentación más balanceada.

Entrenar el cerebro para comer sano En tus menús puede haber variedad, no dejes de disfrutar del placer de comer. Foto: Freepik

También, mejorar la relación con la comida, porque la experta asegura que recurrir a alimentos reconfortantes para nuestro humor, que no son necesariamente buenos para nosotros, es más un hábito que una elección ya que los asociamos a la felicidad.

“El estrés precipita los circuitos de los hábitos en el cerebro, así que si comes mal cuando estás estresado, esto puede convertirse en un hábito si permites que continúe. Encontrar consuelo en los alimentos buenos puede fortalecer nuestra cognición y reforzar las vías de estímulo-recompensa más saludables en el cerebro”, explicó.