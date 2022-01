Cuando no sabes poner límites: pasos con los que aprenderás a decir NO

Para muchas personas, la palabra NO puede estar relacionada solo a situaciones negativas, por lo que puede ser difícil pronunciarla incluso cuando es necesario, sin embargo aprender a decir NO es esencial.

Saber negarse a determinadas situaciones, favores o compromisos no sólo te ayudará a llevar una mejor vida, sino que también conservarás mejores relaciones.

Decir que sí a todo puede afectar profundamente tu día a día y es que si tienes este problema, seguramente te has sentido agobiada por una tarea que te pidió tu jefe aunque ya tuvieras mucho trabajo, incómoda por asistir a un lugar al que realmente no querías ir o irritada por hacer un favor que no tenías ánimos de cumplir.

personas tóxicas

Además, esto te convierte en una víctima perfecta para aquellas personas con comportamientos abusivos que suelen aprovecharse de aquellos a los que percibe en como débiles.

Esto no sólo te hará sentir mal cada vez que asumas compromisos que no quieres o no puedes cumplir, sino que puede terminar causándote problemas que se pueden evitar con un simple NO.

Por eso, aquí te dejaremos algunos consejos que te ayudarán a decir NO de una firma sencilla.

Esos son los consejos para aprender a decir NO

Date tiempo para pensar

En muchas ocasiones, no es necesario que des una respuesta inmediata, por lo que en lugar de responder inmediatamente y luego arrepentirte, permítete pensarlo.

“En este momento no estoy segura, déjame pensarlo y te aviso”, esta frase es amable y clara, por lo que la otra persona entenderá.

No permitas que te presionen, repite con amabilidad que debes pensarlo para que se eviten las confusiones.

Aléjate de los pensamientos irreales

Algo muy común en personas que no saben decir que no, es que suelen tener pensamientos irreales. Recuerda que las personas a las que les importas, no presentarán problemas por un NO.

Si alguien se ofende cuando les pones límites, es probable que esta persona estuviera abusando de tu permanente disposición.

Deja atrás los pensamientos irreales (Reprodução: Pexels)

Sé breve y amable

No des demasiadas explicaciones, no son necesarias. Basta con decir: “Lo lamento, pero esta vez no podré ayudarte. En otro momento podría estar disponible”, para que el mensaje quede claro de una forma amable.

Usa tu imaginación para practicar

Es normal que decir que no te genere nervios, pero los puedes vencer practicando con tu imaginación.

Piensa en aquellas situaciones con las que más te enfrentas y empieza a encontrar las palabras más adecuadas para decir que no. Esto te ayudará a ser más desenvuelta cuando se presente la situación.