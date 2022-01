Amarte, valorarte, y otras cosas que debes hacer antes de comenzar una relación

Antes de comenzar una relación es importante que te prepares emocionalmente para que te sientas bien contigo misma en todo momento.

Y es que no puedes amar a nadie más, si no te amas a ti misma, si no estás bien en tu vida, y si lo haces así, esa relación nunca funcionará.

Muchas veces te sientes incompleta, y crees que solo otra persona te completará, y serás feliz solo si tienes una pareja.

Y caes en el error de tener una relación por las razones equivocadas, y en algunas ocasiones donde solo hay dependencia, u obsesión, pero no amor.

Por eso, para que tu nueva relación funcione, te sientas bien, y estés realmente feliz, sin importar lo que pase, es necesario que hagas algunas cosas antes.

Lo que debes hacer antes de comenzar una relación

Ámate como a nadie

Es muy importante que antes de amar a alguien más, te ames a ti misma por encima de todo, y te sientas segura de lo que eres.

Así que es vital que trabajes en tu amor propio antes de comenzar una relación y sepas que te mereces a un gran hombre, y no a un patán.

Trabaja en tus heridas emocionales

También es importante antes de llegar a una relación, que trabajes en tus heridas emocionales, o de lo contrario, no serás feliz.

Y es que traerás a cuestas esos miedos y heridas que te dejaron antiguas relaciones y nunca podrás confiar en esa persona y en ese amor, arruinando la relación.

Sé feliz contigo misma

Si dejas que tu felicidad dependa de alguien más, de lo que haga o deje de hacer, nunca vas a sentirte en paz y plena.

Por eso, es importante que aprendas que estás bien ya sea en una relación o sola, y valores ese tiempo que pases contigo misma, donde puedes conocerte más y saber lo que realmente quieres.

Date cuenta de lo valiosa que eres

Eres muy valiosa y solo tú no te has dado cuenta, así que antes de comenzar una relación es vital que sepas lo mucho que vales.

Así, no dejarás que nunca nadie te menosprecie, humille, o juegue contigo, y sabrás el lugar que tienes, convirtiéndote en una mujer fuerte y segura de sí misma.

Analiza tus fracasos amorosos para no repetir patrones

Analizar tus fracasos amorosos es algo que sin duda debes hacer antes de comenzar una relación, y es que así evitarás repetir patrones y vivir la misma experiencia desagradable.