4 mentiras que los famosos nos han enseñado del amor

Desde siempre, las películas y libros románticos nos han hecho creer que cuando el amor es verdadero, sentiremos mariposas en el estómago y brotarán chispas con cada beso. Y mientras que es lindo soñar una vida color rosa, la realidad es completamente diferente pues el amor requiere trabajo y compromiso y responsabilidad más allá de sólo lo físico.

Los famosos también nos han dado un vistazo de sus hazañas para demostrar su amor pero algunas son tan excéntricas que terminan siendo inalcanzables para los mortales. También están otras acciones que por más románticas y apasionadas que parezcan, son en realidad bastante tóxicas.

Por ejemplo, Machine Gun Kelly recientemente reveló que el anillo de compromiso que le dio a Megan Fox fue diseñado para “provocarle dolor” en caso de que ella se lo quitara del dedo.

La idea inicial de diseñarlo con sus piedras de nacimiento es bastante romántica pero el rapero admitió que ambas están unidas por espinas, como una forma de representar que “el amor duele”.

“El concepto es que el anillo se puede separar para hacer dos anillos. Cuando está unido, se mantiene en su lugar mediante un imán. Entonces, ¿ves cómo encaja? Y luego forma un corazón oscuro. ¿Y ves esto de aquí? Las bandas son en realidad espinas. Así que si trata de quitárselo, le duele. ... ¡El amor es dolor!”.

No, el amor no debe doler

La literatura y la industria del entretenimiento en general nos han hecho creer que el amor de verdad duele. Ya sea porque nos rechazan o porque incluso el otro nos agrede. ¿Cuántas veces no nos dijeron de niñas que si un niño nos molestaba era porque le gustábamos? El amor de verdad no atenta contra tu dignidad ni mucho menos con tu integridad física.

Ni las parejas más perfectas tienen un felices por siempre garantizado

Brad Pitt y Jennifer Aniston nos hicieron creer que estarían juntos por siempre. Sin embargo, los rumores de infidelidad por parte de Pitt y la constante presión de los medios que había sobre Jen, los llevaron a la ruptura.

Todas las relaciones tienen altas y bajas pero depende de los involucrados trabajar en ser mejores y solucionar los problemas. No importa qué tan bien se vean juntos, si no hay un trabajo en equipo, si no llegan a acuerdos y no thay responsabilidad afectiva mutua, no pueden funcionar.

No, el amor no se mide por cuánto gastas para demostrarlo

Las Kardashian son el ejemplo perfecto de que no hay que hacernos expectativas con los regalos costosos. Ellas siempre reciben cientos de arreglos florales, autos y joyas pero nada de eso les ha garantizado relaciones estables.

La seguridad financiera no es garantía de felicidad eterna. Puede facilitarte las cosas, pero no es la única base para una buena relación.

Kylie Jenner

Acosar, celar y ser posesivo NO es amor

Muchos nos han hecho creer que los celos y la idea de “un ex que no te supera” son un signo de amor cuando en realidad es toxicidad pura. Es una emoción negativa que surge tanto del deseo como de la inseguridad, pero no del amor. Y si amas el hecho de que alguien sea posesivo contigo, se debe a tu necesidad de ser amada y cuidada, incluso a costa de tu libertad.

No es nada romántico que un Kanye West siga persiguiendo a Kim Kardashian o mencionándola en sus publicaciones y entrevistas, especialmente porque ella está tratando de seguir con su vida.

Las segundas oportunidades son un arma de doble filo

Hemos visto casos como el de Jennifer Lopez y Ben Affleck que nos hacen pensar que las segundas oportunidades son un acierto sin embargo, la mayoría de las veces no es así. Aunque una persona puede reformarse por amor, nada asegura que cambie realmente. Para que las cosas funcionen, debe haber más acciones que palabras que demuestren que están dispuestos a luchar por un futuro juntos.