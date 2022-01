Deja de creer que tener pareja es triunfar como mujer

Los libros, las películas y en general la sociedad nos han vendido que la felicidad y la plenitud sólo pueden alcanzarse a través de una relación de pareja. No importa si disfrutas lo que estás haciendo ahora ni tampoco si estás cumpliendo tus metas más ambiciosas, si no tienes alguien a tu lado, entonces seguramente eres infeliz.

Esa idea de que el amor romántico nos completa hace que hasta la mujer más poderosa dude si su soltería es igual a soledad. Pero es culpa de la presión que ejercen sobre nosotras respecto a cómo debemos vernos, qué debemos hacer y en dónde tenemos que estar.

Es realmente injusto catalogar de “quedada” a una mujer que no quiere tener citas, que lleva tiempo sola o que no ha conseguido alguien con quien formar una familia “como todos”.

Lo que es bueno para unos, para ti puede no serlo. Lo que a ti te hace feliz, a otros no y lo que ellos consideran plenitud, para ti no lo es. Cada quien vive su propia vida así que no tendrían por qué meternos en la cabeza que no triunfar como mujer es tener pareja.

En 2016, Jennifer Aniston escribió un ensayo personal para el Huffington Post en el que dijo: “Estamos completos con o sin pareja, con o sin hijos. Podemos decidir por nosotras mismas qué es hermoso en lo que respecta a nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra”.

Jennifer Aniston (Instagram)

A finales de 2021 volvió a señalar a quienes siguen insistiendo que “ya debería haber tenido hijos” y “sentar cabeza” y habló de cómo esa presión es diferente en los hombres. “Los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres de entre 20 y 30 años. A las mujeres no se les permite hacer eso”, dijo.

¿Qué hace alguien tan genial como Jennifer Aniston sin una pareja? Triunfar. A pesar del éxito que ha tenido en series y películas, Jen ha dejado claro que no quiere encasillarse y seguir con sus propios proyectos fuera de la pantalla. Ahora la actriz está enfocada en su propia marca de belleza, LolaVie.

Del mismo modo, otras famosas han expresado su hartazgo por quienes constantemente les preguntan por qué no tienen pareja.

Drew Barrymore por ejemplo, escribió en sus memorias “Wildflower”: “Es irónico que nos apresuremos a estar ‘solteras’ como si fuera una enfermedad de la que debemso deshacernos o superar”.

Drew Barrymore compartió en sus redes sociales como fue el reencuentro entre los actores Foto: Instagram @drewbarrymore

La actriz tuvo una vida muy complicada desde niña, atravesó un divorcio complicado y se ha hecho cargo de sus hijas sola. Tener pareja no es su prioridad sino seguir creciendo con sus proyectos. En 2020, debutó como hostal de su talk show The Drew Barrymore Show y también maneja sus propias marcas de cosméticos y hasta de decoración para el hogar.

Selena Gomez también ha hablado en múltiples ocasiones de por qué está bien sin una pareja, algo que se ha vuelto inspirador para las generaciones jóvenes que la siguen.

Selena Gomez retomó el tema de la salud mental Foto: selenagomez

“Algunos días, me despierto y estoy molesta y digo, ‘Voy a estar sola para siempre’. Pero después de que pasan esos 15 minutos, me digo a mí misma: ‘Sé que hay alguien para todos’”, compartió con Apple Music durante una entrevista.

La cantante no se concentra en lo que dicen de ella ni tampoco se queda de brazos cruzados, esperando a que una pareja la impulse. Ella hace lo suyo y también está disfrutando los frutos de sus negocios.

Deja de creer que no mereces amor. Estar soltera no define tu valor.

Quizá estás comenzando a experimentar lo que es la soltería; quizá llevas un largo tiempo así, pero te diré algo: no tienes por qué sentirte mal o pensar que no mereces amor. La misma Diane Keaton dijo que “el mito de la solterona es basura”.

Deja de darle poder a quienes dicen que no eres suficiente si no has encontrado pareja. Lo importante que es mantener tus estándares altos. No quieres conformarte con cualquiera y aunque el mundo diga lo contrario, sabes que estar soltera no es sinónimo de fracasar.