Actitudes con la pareja que tienen las mujeres que no se aman a sí mismas

El amor propio es el mejor salvavidas en las relaciones de pareja porque es el que te ayuda a evitar caer en actitudes tóxicas que comprometan la salud de tu romance, o ser víctima de abusos y maltratos.

Por eso no es mentira que para amar a alguien más hay que comenzar por uno primero, porque cuando una mujer no sufre de baja autoestima no cae en victimizaciones, manipulaciones, celos o peleas inmaduras.

Actitudes con la pareja de las mujeres que les falta amor propio

Son obsesivas con el otro

Todo se centra en él: lo que quiere, lo que está haciendo, con quién habla, a cuántas personas sigue en redes sociales o a quien le dio ‘me gusta’.

Pareciera que su pareja es el centro de su mundo y ha desplazado sus propios sueños y ambiciones por ese amor. Las mujeres seguras de sí mismas no asfixian a los demás y tienen el equilibrio correcto entre tiempo de calidad e individualidad.

Asimismo, esta baja autoestima se presenta en conductas como presionarlo o juzgarlo duramente por sus errores recordándolos una y otra vez.

Se conforman

El “peor es nada” o el chico de turno, cualquier persona es buena con tal de no estar sola para evitar ser juzgada o porque simplemente no te sientes bien sin nadie a tu lado.

Este es un problema del que debes buscar la raíz porque si vas a decidir estar con alguien no es por desesperación sino porque te merece y los sentimientos son recíprocos.

Celos 24/7

Los celos no siempre son malos en una relación, pero una de las actitudes tóxicas muy claras en las mujeres con el amor propio bajo es que todo les produce inseguridades, revisan los celulares, stalkean a otras mujeres, desconfían de sus amigas, entre otros.

Esto refiere una falta de confianza en la pareja y en sí mismas, además que resulta desgastante estar las 24 horas sobre el otro analizando todos sus movimientos. Tu novio o esposo también es un ser humano que merece amigos, libertad y privacidad.