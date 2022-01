Te presiona para tener sexo y otras señales en la cama de que NO es amor real

En terrenos amorosos es fácil confundirse porque confluyen muchas emociones y expectativas que hacen que sea difícil reconocer las verdaderas señales de alerta, pero peor aún cuando se trata del sexo.

Y es que en medio de la pasión se puede ser víctima de la manipulación, actos incómodos o pocos placenteros y límites que se cruzan comprometiendo tu salud, autoestima y distorsionando tus creencias sobre lo que en realidad sí hace un hombre que te ama.

Señales en el sexo que delatan que tu pareja es tóxica

Te presiona para tener relaciones

Si te fuerza para tener intimidad, ¡ahí no es! Tal como lo expresa Glamour, “el sexo debe ser siempre consensuado de todas las formas posibles”, así que no caigas en el chantaje de que debes complacerlo o satisfacer todas sus necesidades.

Estas solo son maneras de generarte inseguridades y forzarte a hacer cosas que en realidad no quieres. No es no y quien no sepa respetar eso, no te merece.

Lo mismo aplica con otro tipo de presiones como grabarte y tomarte fotos, o no usar métodos anticonceptivos si tu quieres.

No le importa tu placer

El sexo debe ser placentero para ambos y si él solo se preocupa por llegar, sin tenerte en cuenta, es una gran demostración de que es egoísta y no le importa tu bienestar.

No sostengas una relación íntima con alguien que no da lo mismo que tú, que no se preocupa por ti y que no es capaz de satisfacerte porque te generará frustraciones y baja autoestima.

Se retira la protección

Mantener relaciones sexuales con alguien y que sin tu consentimiento se retire el condón, es un delito de abuso sexual porque atenta contra la indemnidad sexual de la víctima.

Tú consentiste el acto sexual únicamente con las debidas garantías para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, por lo que es algo que no debes permitir.