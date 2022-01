Katy Perry nos recuerda que la persona correcta será como una brújula constante que te guía

Katy Perry celebró el cumpleaños número 45 de su prometido Orlando Bloom con una dulce publicación en la que le rindió homenaje al granhombre que es.

“El cumpleaños 45 más feliz para el hombre más amable, profundo, conmovedor, sexy y fuerte que conozco. Gracias por ser una brújula constante, un ancla inquebrantable y traer joi de vivre a cada habitación en la que entras. Eres el amor y la luz de mi vida. Agradezco a mis estrellas de la suerte por ti y nuestro querido dd”, se lee.

La publicación consta una serie de fotos, en las que incluye un primer plano sonriente del rostro de la estrella de Carnival Row, uno de él en el set de The Outpost, vestido con un uniforme de combate, así como instantáneas glamorosas de la pareja en su mejor entrega de premios. fotos de ellos de vacaciones y un lindo video en el que le da de comer a la cantante una hamburguesa mientras ella carga a su hija, Daisy Dove.

La cantante no podía estar más feliz de celebrar un año más al lado del actor ya que, como dice, ha sido una brújula en su camino que la guía.

Katy Perry y Orlando Bloom nos recuerdan cómo debe ser un amor completo

Todas buscamos el amor verdadero, esperando y deseando encontrar a esa persona que hará perfecta nuestra vida imperfecta. Sin embargo, a veces tarda en llegar, haciéndonos creer que nunca la encontraemos.

A lo largo de su carrera, la intérprete de ‘Firework’ ha sido muy abierta con respecto a sus romances y las veces en las que le rompieron el corazón de las formas más crueles pero sobretodo, la forma en la que todo eso le hizo dejar de creer en ella misma y en que podría ser feliz.

Ella llegó a hablar de lo mucho que sufrió con su última ruptura antes de estar con Bloom. Se´gun ha relatado, su matrimonio con Russell Brand no funcionó porque «él quería un igual» y al no poder manejarla, no le gustó. «No le gustó el entorno en el que yo era jefe. Así que eso fue realmente doloroso y fue muy controlador, lo cual fue molesto”

Pero cuando Perry conoció a Bloom, todo cambió pues entendió que el amor verdadero no se trata de cambiar al otro sino de apoyarlo y complementarlo.

Ambos han estado el uno para el otro. Desde que comenzaron a salir, han sido parte importante de sus proyectos. A pesar de que tuvieron una ruptura, fueron capaces de reencontrarse con más amor.

Perry y Bloom se comprometieron a principios de 2019 y dieron la bienvenida a su primer hija juntos, en agosto de ese año.

A pesar de que ambos se desempeñan en espacios completamente diferentes, el actor de Pirates of the Caribbean siempre ha estado junto a Perry, ya sea gritando su nombre desde las butacas de un estadio, hasta subir con ella al escenario. Del mismo modo, ella ha estado presente en las premiers de sus películas y ha caminado a su lado en las alfombras rojas.